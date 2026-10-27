رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در نشست سراسری ویدئوکنفرانسی قرارگاه بعثت با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر برگزاری پرشور اجتماعات مردمی، گفت: این اجتماعات و بعثت مردمی، تجلی اراده‌ای است که در راه دفاع از کشور و حراست از کیان آن شکل گرفته و تا پیروزی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در نشست سراسری ویدئوکنفرانسی قرارگاه بعثت که در خراسان جنوبی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و دیگر اعضای قرارگاه استانی بعثت برگزار شد، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر برگزاری پرشور اجتماعات مردمی، گفت: این اجتماعات و بعثت مردمی، تجلی اراده‌ای است که در راه دفاع از کشور و حراست از کیان آن شکل گرفته و تا پیروزی ادامه دارد.



وی مردمی بودن را دلیل پویایی اجتماعات شبانه دانست و گفت: مسئولان هم باید برای برگزاری پرشور این اجتماعات نقش تسهیل گری را ایفا کنند.



تاکید بر نمایش جلوه های وحدت و همدلی در اجتماعات، قدردانی از رسانه ملی برای پوشش هنرمندانه این مراسم در سراسر کشور و پیوند مراسم سیزده آبان و اجتماعات شبانه از دیگر موضوعات مطرح شده در قرارگاه بعثت کشور بود.



حجت الاسلام شاهبیکی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان هم در قرارگاه استانی بعثت با تاکید بر لزوم پیوند مسجد و میدان برای برگزاری پرشور اجتماعات خواستار تشکیل قرارگاههای بعثت در شهرستانهای استان شد.