مدیر دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای البرز هشدار داد: با توجه به سرعت بالای جریان آب در حوضه‌های کوهستانی، خطر آغاز سیلاب از نواحی شمالی کرج بالاست و اجرای سازه‌های تأخیری برای تنظیم جریان آب ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مدیر دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای البرز با اشاره به سیلاب یازدهم مهرماه در کرج، بر ضرورت افزایش آمادگی برای مدیریت سیلاب و کاهش خطرات ناشی از جریان‌های ناگهانی آب تأکید کرد.

قیاسی در برنامه زنده «نگاه مردم» صدا و سیمای استان با بیان اینکه امکان مهار کامل همه سیلاب‌ها وجود ندارد، اظهار کرد: تغییر مسیرهای طبیعی جریان آب و مداخلات غیراصولی انسانی می‌تواند سیلاب را به عاملی خسارت‌بار تبدیل کند؛ ازاین‌رو، مدیریت مسیر رودخانه‌ها و فراهم کردن شرایط عبور ایمن آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به شیب زیاد حوضه‌های آبریز استان افزود: سرعت بالای حرکت آب در مناطق کوهپایه‌ای می‌تواند خطر ورود سریع جریان‌های سیلابی به مناطق پایین‌دست را افزایش دهد؛ به همین دلیل، اجرای سازه‌های تأخیری و اقدامات پیشگیرانه برای تنظیم جریان آب ضروری است.

قیاسی از وجود سازه‌هایی با ظرفیت مجموع حدود ۵۰۰ هزار مترمکعب خبر داد و گفت: این سازه‌ها با هدف تنظیم جریان و به تأخیر انداختن ورود سیلاب به مناطق پایین‌دست احداث شده‌اند تا فرصت بیشتری برای مدیریت جریان آب فراهم شود.

مدیر دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای البرز با اشاره به طرح ساماندهی رودخانه دلمبر اظهار کرد: برای این محدوده، مخزنی با ظرفیت حدود ۴۵۰ هزار مترمکعب پیش‌بینی شده است که علاوه بر کمک به انتقال ایمن سیلاب از رودخانه دلمبر به کانال سیاه‌جوی، امکان بهره‌برداری‌های دیگر از منابع آب را نیز فراهم می‌کند.

وی همچنین از مطالعه طرح ساماندهی و انتقال آب کانال دراز رود و ابلاغ آن به شهرداری کرج خبر داد و افزود: اجرای این طرح می‌تواند به جمع‌آوری و هدایت بخشی از سیلاب‌های بالادست کمک کند.

قیاسی با اشاره به برگزاری نشست مشترک با حضور شهرداری کرج، مدیریت بحران استان، منابع طبیعی و آبخیزداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط گفت: در این نشست، موضوع آماده‌سازی سامانه‌ها و مسیرهای عبور ایمن سیلاب بررسی شد.

وی بر ضرورت هماهنگی مستمر دستگاه‌های مسئول برای کاهش خطرات احتمالی و مدیریت روان‌آب‌ها تأکید کرد.

مدیر دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای البرز با تأکید بر اینکه همه سیلاب‌ها قابل مهار نیستند، خاطرنشان کرد: راهکار اصلی، فراهم کردن شرایط عبور ایمن جریان آب، کاهش سرعت سیلاب در بالادست و ساماندهی مسیر رودخانه‌ها در پایین‌دست است.

وی همچنین با اشاره به اجرای حوضچه‌های تغذیه مصنوعی در مسیر رودخانه‌های کرج و کردان از سال ۱۳۹۸ گفت: این حوضچه‌ها با هدف هدایت بخشی از جریان‌های سیلابی به سمت تغذیه منابع آب زیرزمینی احداث شده‌اند.

قیاسی تأکید کرد: مدیریت سیلاب باید با مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، ساماندهی مسیر آب و همکاری دستگاه‌های اجرایی دنبال شود تا ضمن حفاظت از منابع آبی و جریان طبیعی رودخانه‌ها، احتمال بروز خسارت در مناطق شهری و پایین‌دست کاهش یابد.