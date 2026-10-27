به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،پیش بینی می‌شود از سطح ۶۰ هکتار مزارع زعفران در مرودشت حدود ۳۰۰ کیلو زعفران خشک تولید شود.

تعدادی از کشاورزان مرودشتی با توجه به تداوم خشکسالی و کاهش منابع آب زراعت‌های پر آب بر را حذف و کشت زعفران را جایگزین کرده‌اند.

کشت زعفران یک دهم پیاز و ذرت نیاز به آبیاری دارد و همین امر موجب اشتغالزایی فراوانی برای کشاورزان می‌شود.

استان فارس چهارمین استان تولید کننده زعفران در کشور محسوب می‌شود.

ایجاد صنایع فرآوری، تامین نقدینگی و صادرات می‌تواند موجب ترویج و توسعه روز افزون کشت این گیاه پر خاصیت و با ارزش در سطح کشور شود.