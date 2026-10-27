به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور با اشاره به پایان فصل برداشت آلو در باغ‌ های این شهرستان اظهار کرد: از مجموع یک‌ هزار و ۷۹۷ هکتار سطح زیر کشت آلو در نیشابور، یک‌ هزار و ۷۷۷ هکتار باغ بارور و ۲۰ هکتار باغ غیربارور است و متوسط عملکرد تولید این محصول نیز حدود ۸ تن در هکتار برآورد می‌ شود.

علی مبارکی با بیان اینکه نیشابور از ظرفیت قابل‌ توجهی در زمینه تولید میوه‌ های هسته‌ دار برخوردار است، افزود: ۳۰ درصد از باغ‌ های شهرستان به کشت میوه‌های هسته‌دار اختصاص دارد که از این میزان، ۲۰ درصد مربوط به محصول آلو است.

مبارکی تصریح کرد: مجموع تولید آلوی تازه نیشابور به ۱۴ هزار و ۲۱۶ تن می‌ رسد که حدود ۹۰ درصد آن به‌ صورت فرآوری‌شده به بازار عرضه می‌ شود و ۱۰ درصد باقی‌ مانده نیز برای مصرف تازه‌ خوری مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

وی ادامه داد: میزان تولید آلوی خشک در شهرستان نیشابور نیز حدود ۳ هزار تن است که نشان‌ دهنده اهمیت فرآوری در زنجیره تولید و عرضه این محصول و نقش آن در ایجاد ارزش افزوده برای باغداران و فعالان این بخش است.

مبارکی با اشاره به جایگاه آلوی نیشابور در بازارهای ملی و بین‌ المللی اظهار داشت: این محصول به دو روش سنتی و صنعتی فرآوری می‌ شود و به دلیل کیفیت بالا، رنگ مطلوب و طعم بی‌ نظیر، با عنوان «آلوی نیشابور» شهرت یافته و جایگاه ویژه‌ ای در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورده است.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور افزود: کیفیت محصول تولیدی و ظرفیت‌های موجود در زمینه فرآوری، این امکان را فراهم کرده است تا آلوی نیشابور علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، در بازارهای خارجی نیز مورد توجه قرار گیرد.

کشت بیش از ۱۰ رقم آلو در باغ‌ های نیشابور

مبارکی با اشاره به تنوع ارقام آلو در باغ‌ های این شهرستان بیان کرد: بیش از ۱۰ رقم آلو در نیشابور کشت می‌ شود که از مهم‌ ترین ارقام تولیدی آن می‌توان به حاج‌ حسنی، کبرایی، شمس، طرقبه، قطره‌ طلا، درگزی، سانتاروزا و بخارا اشاره کرد.

وی تنوع ارقام کشت‌ شده را از ویژگی‌ های بخش تولید آلو در نیشابور برشمرد و بر اهمیت این محصول در فعالیت‌های باغداری شهرستان تأکید کرد.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور در ادامه با اشاره به چالش‌ های موجود در حوزه فرآوری و صادرات آلو خاطرنشان کرد: این شهرستان با وجود برخورداری از جایگاه مناسب در سطح زیر کشت، میزان تولید، اشتغال‌ زایی و ارزآوری محصول آلو، همچنان با برخی مشکلات در زمینه فرآوری و عرضه این محصول مواجه است.

وی افزود: در برخی موارد، فرآوری آلو خارج از استانداردهای مربوطه انجام می‌ شود که این مسئله می‌ تواند زمینه‌ ساز بروز شوک‌ های مقطعی در اقتصاد این بخش شود و بر روند فعالیت‌ های مرتبط با تولید، فرآوری و عرضه محصول تأثیر بگذارد.

مبارکی با تأکید بر ضرورت سامان‌ دهی فرآیند فرآوری و عرضه آلوی نیشابور اظهار داشت: به‌ منظور جلوگیری از فرآوری غیربهداشتی محصول، نظارت بر قیمت خشکبار و فراهم‌ سازی زیرساخت‌ های لازم برای عرضه آلوی خشک در بورس کالای کشاورزی، پیشنهاد می‌ شود شهرک فرآوری آلو در مرکز تولید این محصول احداث شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌ های اقتصادی آلوی نیشابور تصریح کرد: ایجاد زیرساخت‌ های تخصصی و سامان‌دهی فعالیت‌ های مرتبط با فرآوری می‌تواند در رفع بخشی از چالش‌ های موجود این حوزه مؤثر باشد و زمینه مناسب‌ تری برای عرضه محصول با رعایت الزامات بهداشتی و استانداردهای مربوطه فراهم کند.