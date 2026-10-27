رئیس جهاد دانشگاهی در نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیام اخیر حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی را، نقشه راه «ایران هرچه قوی‌تر» و فصل‌الخطاب حرکت آینده علمی کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی منتظری با قدردانی از اشاره رهبر معظم انقلاب اسلامی به دستاورد‌های علمی جهاد دانشگاهی در حوزه فناوری‌های پیشرفته درمان ناباروری توسط پژوهشگاه رویان، از آمادگی جهادگران این نهاد برای فتح قله‌های دانش و فناوری و نقش‌آفرینی در خیزش علمی عمیق و شتابان و تحقق مرجعیت علمی ایران خبر داد.

در نامه دکتر علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است:

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با تحیت و تجدید عهد.

با احترام و ارادت، پیام راه‌گشا و امیدآفرین جناب مستطاب‌عالی به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی در میادین جهانی در رویداد «مدال‌آوران کشوردوست» که نقشه راه نخبگان برای «ایران هرچه قوی‌تر» را ترسیم فرمودید، مایه دلگرمی و افتخار جامعه علمی کشور به‌ویژه خانواده بزرگ جهاد دانشگاهی شد.

فرمایشات حضرت‌عالی در چارچوب فراراهبرد «العلمُ سلطان» مبنی بر این‌که کلید هرچه قوی‌تر شدن ایران، مرزشکنی علمی نخبگان است و پیشرفت کشور نیازمند یک خیزش علمی عمیق و شتابان است، فصل‌الخطاب حرکت آینده علمی کشور است و همه ما را به تأمل، تلاش مضاعف و مسئولیت‌پذیری بیشتر فرا می‌خواند.

اشاره کریمانه معظم‌له به نمونه‌ای از دستاورد‌های جهاد دانشگاهی در مسیر پیشرفت علمی کشور ـ «تولد فرزندان خانواده‌های نابارور با فناوری‌های پیشرفته رویان» ـ در کنار دیگر جلوه‌های اقتدار علمی، برای جهادگران این نهاد مایه مباهات و در عین حال مسئولیت‌آفرین است.

این اشاره گواه اهمیت ظرفیت‌های علمی و فناورانه جهاد دانشگاهی در پاسخ‌گویی به نیاز‌های واقعی جامعه و پیشرفت کشور است و مسئولیت همه جهادگران را برای تداوم این مسیر، کاربردی کردن علم، اتصال پایدار دانشگاه با صنعت و بازار، رشد علوم پایه و انسانی، میدان دادن به خلاقیت و نوآوری و نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه علم و فناوری دوچندان می‌ کند.

بی‌تردید، بخش مهمی از پیشرفت‌های علمی و فناورانه کشور در دهه‌های گذشته، حاصل شکل‌گیری جریان خودباوری علمی و حمایت‌های راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، از جامعه علمی، دانشگاهی و پژوهشی کشور بوده است. یاد و راه آن رهبر شهید که همواره بر اهمیت علم، فناوری، نوآوری و استقلال علمی تأکید داشتند و از حامیان اصلی این نهاد انقلابی بوده‌اند، برای جهادگران جهاد دانشگاهی گرامی و الهام‌بخش است و پاسداشت این میراث ارزشمند، در گرو تداوم تلاش برای تقویت بنیه علمی کشور و تبدیل دانش به راه‌حل‌هایی مؤثر برای مسائل جامعه است.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ جهاد دانشگاهی اعلام می‌دارم جهادگران این نهاد، همچون دوران آن قائد عظیم‌الشأن، آماده‌اند تا با حفظ هویت انقلابی، دینی و دانشگاهی، تمام توان علمی، فرهنگی، پژوهشی و فناورانه خود را برای فتح قله‌های دانش و فناوری، حل مسائل واقعی مردم و تحقق مرجعیت علمی ایران و تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی به کار گیرند.

این نهاد انقلابی، رهنمود‌های حضرت‌عالی درباره ضرورت شکل‌گیری خیزشی علمی، عمیق و شتابان را مسئولیتی جدی برای خود می‌داند و در ادامه رسالت تاریخی و دانشگاهی خویش، با روحیه‌ای جهادی و گام‌هایی استوار، همچنان در صف نخست عرصه‌های علم، فناوری، نوآوری و خودباوری ملی برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیز و یاری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبری حکیمانه آن خواهد ایستاد.

بی‌تردید نفس مسیحایی امام راحل عظیم الشان در آوای «ما می‌توانیم»، خون پاک شهدای این مرزو بوم، دانشمندان شهید و در راس آن‌ها رهبر شهید انقلاب اسلامی، چراغ راه ادامه‌ این مسیر نورانی و الهام‌بخش خیزش علمی عمیق و شتابان خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون حضرت‌عالی را در هدایت و پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و عزت، پیشرفت و سربلندی ملت بزرگ ایران مسئلت دارم.

علی منتظری

رئیس جهاد دانشگاهی

۵ آبان ماه ۱۴۰۵