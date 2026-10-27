با دستور دادستان عمومی و انقلاب مهاباد، ۱۱ هکتار از اراضی دولتی متعلق به اداره راه و شهرسازی در این شهرستان به ارزش تقریبی یک همت رفع تصرف و بازپس‌گیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،برای صیانت از حقوق بیت‌المال و حفاظت از اموال دولتی، دستگاه قضایی در مهاباد قاطعانه به موضوع زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی ورود کرد.

با صدور دستور ویژه از سوی دادستان مهاباد و با به‌کارگیری ماشین‌آلات سنگین برای تخریب ساخت‌وساز‌ها و موانع ایجاد شده، ۱۱ هکتار از اراضی دولتی متعلق به اداره راه و شهرسازی این شهرستان که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، به ارزش تقریبی یک همت بازپس‌گیری و به بیت‌المال بازگردانده شد.

علاوه بر این پرونده، با پیگیری‌های مستمر انجام‌شده و صدور دستورات قضایی لازم، روند قانونی برای بازپس‌گیری ۵ هکتار دیگر از اراضی دولتی به ارزش تقریبی یک همت نیز در دست اقدام قرار دارد و به‌زودی اجرا خواهد شد.

مقامات قضایی و اجرایی مهاباد تأکید کرده‌اند که برخورد با متصرفان اراضی ملی و حفظ بیت‌المال با قاطعیت و بدون اغماض در دستور کار قرار دارد تا از هرگونه دست‌اندازی به حقوق عمومی جلوگیری شود.