دیدار‌های نهایی و رده بندی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در سه وزن ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم در آستانه قزاقستان، برگزار شد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد اوجالا از فنلاند را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد. وی در این مرحله مقابل ادموند نازاریان نایب قهرمان جهان از بلغارستان با نتیجه ۸ بر ۱ مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از ارمنستان، کشتکار حذف شد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر لائوینا از هلند را مغلوب کرد. وی در مرحله بعد مقابل جین سینکسین از چین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. اسماعیلی در این مرحله مقابل باغدات ساباز از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل حسرت جعفروف دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان از آذربایجان با نتیجه ۱ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد. اسماعیلی در این مرحله مقابل آیت جان خالماخانوف قهرمان جهان از ازبکستان با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و چهارمین طلای کاروان ایران را ضرب کرد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر تسوگتباتار از مغولستان را مغلوب کرد، وی در ادامه مقابل آرکادیوسازا کولینیج از لهستان با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. مهمدی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۵ یاروسلاو فیلچاکوف از اوکراین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل گوورگ تادئوسیان از ارمنستان با نتیجه ۱۰ بر ۱ به پیروزی رسید و به فینال رسید. مهمدی در دیدار پایانی مقابل سمن نوویکوف قهرمان المپیک از بلغارستان با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد.