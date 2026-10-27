اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه برای کنترل و پایش آسیب‌های ناشی از عوامل بیولوژیک در اموال فرهنگی و تاریخی مسجد جامع ندوشن، پس از مشاهده علائم مشکوک به آلودگی قارچی و شناسایی قارچ‌های ساپروفیت، در سه مرحله گاز دهی، پاک‌سازی و پایش اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد، پس از گزارش مشاهده علائم مشکوک به آلودگی قارچی در محل نگهداری اموال فرهنگی و تاریخی مسجد جامع ندوشن، بررسی‌های اولیه توسط کارشناسان واحد تحقیقات و کنترل عوامل بیولوژیک صورت گرفت که در جریان آن، آلودگی مشاهده‌شده ناشی از قارچ‌های ساپروفیت تشخیص داده شد.با وجود محدود بودن میزان آلودگی، به دلیل حساسیت و ارزش تاریخی آثار و با هدف پیشگیری از گسترش عوامل آسیب‌رسان، اقدامات حفاظتی در سه مرحله گاز دهی، پاک‌سازی و پایش به اجرا درآمد. همچنین پایش‌های دوره‌ای برای بررسی وضعیت آثار و پیشگیری از بروز هرگونه آسیب احتمالی ناشی از عوامل بیولوژیک ادامه خواهد یافت.

اموال فرهنگی و تاریخی مسجد جامع ندوشن شامل مجموعه‌ای ارزشمند از آثار و اشیای تاریخی، ازجمله منبر چوبی نفیس این مسجد، در‌های چوبی، زیلو‌ها و ظروف قدیمی است که هر یک‌بخشی از پیشینه تاریخی، فرهنگی و هنری این بنای ارزشمند را بازتاب می‌دهند.

در میان این آثار، منبر تاریخی مسجد جامع ندوشن جایگاهی ویژه دارد. این اثر نفیس که قدمت آن به قرن ششم هجری قمری بازمی‌گردد، از نمونه‌های شاخص هنر‌های چوبی تاریخی و از آثار منحصر‌به‌فرد مساجد این منطقه به شمار می‌رود. بر اساس کتیبه سرلوحه منبر، تاریخ ساخت آن سال ۵۴۶ هجری قمری است که با دوران حکومت امرای کاکویه در یزد هم‌زمان بوده است.

تمام اجزای این منبر از چوب گردو ساخته‌شده و تزیینات ارزشمندی همچون گره چینی، منبت‌کاری و معرق‌کاری در آن به چشم می‌خورد. همچنین آیاتی از قرآن کریم با خط کوفی بر پله‌ها و سرلوحه آن نقش بسته و اطلاعات مربوط به تاریخ ساخت، بانی و واقف اثر نیز بر سرلوحه منبر حک شده است.بخشی از این منبر تاریخی در گذشته به موزه متروپولیتن نیویورک منتقل شده است و بخش اصلی آن همچنان در مسجد جامع ندوشن نگهداری می‌شود.

صیانت از این مجموعه ارزشمند و اجرای مستمر اقدامات حفاظتی و پایش‌های تخصصی، نقشی مهم در حفظ اصالت، سلامت و ماندگاری آثار تاریخی برای نسل‌های آینده دارد.