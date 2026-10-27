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خبرهایی متنوع در بسته اخبار کوتاه ۵ آبان ۱۴۰۵ جای گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، ۵ خبرکوتاه در بسته اخبار کوتاه گنجانده شده است.
صید بیش از ۱۲۰ تن ماهی استخوانی از دریای کاسپین
مدیرکل شیلات گیلان گفت: صیادان گیلانی از ۱۵ مهرماه، آغاز فصل صید تاکنون، ۱۲۳ تن انواع ماهیان استخوانی به ارزش ۱۱۳ میلیارد تومان از دریای کاسپین صید و روانه بازار کردند.
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ایده و تفکر لازمه پژوهش در رسیدن به دستاوردهای علمی و اقتصادی
مدیر حوزههای علمیه گیلان در آیین اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره علمی، علامه حلی در آستانه اشرفیه گفت: پژوهش، گامی مهم برای رسیدن به توسعه و پیشرفت همه جانبه و دستیابی به دستاوردهای علمی و اقتصادی است.
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صیانت از ارزشهای اسلامی با اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
امام جمعه خمام در نشست ستاد امربه معروف و نهی از منکر این شهرستان بر ضرورت اثربخشی فرایض دینی و صیانت از ارزشهای اسلامی و انقلابی در حوزههای مختلف از جمله عفاف و حجاب تاکید کرد.
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تجدید بیعت با آرمانهای والای امام و شهدا در رودبار
به مناسبت بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل، جمعی از مسئولان رودبار ضمن گلباران مزار شهدای گمنام این شهرستان بر تداوم راه امام و شهدا در پاسداری از وطن تاکید کردند.
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درگذشت پدر شهید محمد شمسی سرچشمه در لاهیجان
حاج حسین شمسی سرچشمه، پدر شهید والامقام محمد شمسی سرچشمه دار فانی را وداع گفت و پیکرش در جوار فرزند شهیدش در گلزار شهدای روستای سَطلسَر لاهیجان به خاک سپرده شد.
شهید محمد شمسی سرچشمه سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۲ و در منطقه عملیاتی حاج عمران به شهادت رسید.