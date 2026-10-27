به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، ۵ خبرکوتاه در بسته اخبار کوتاه گنجانده شده است.

صید بیش از ۱۲۰ تن ماهی استخوانی از دریای کاسپین

مدیرکل شیلات گیلان گفت: صیادان گیلانی از ۱۵ مهرماه، آغاز فصل صید تاکنون، ۱۲۳ تن انواع ماهیان استخوانی به ارزش ۱۱۳ میلیارد تومان از دریای کاسپین صید و روانه بازار کردند.

*************************************************

ایده و تفکر لازمه پژوهش در رسیدن به دستاورد‌های علمی و اقتصادی

مدیر حوزه‌های علمیه گیلان در آیین اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره علمی، علامه حلی در آستانه اشرفیه گفت: پژوهش، گامی مهم برای رسیدن به توسعه و پیشرفت همه جانبه و دستیابی به دستاورد‌های علمی و اقتصادی است.

*************************************************

صیانت از ارزش‌های اسلامی با اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

امام جمعه خمام در نشست ستاد امربه معروف و نهی از منکر این شهرستان بر ضرورت اثربخشی فرایض دینی و صیانت از ارزش‌های اسلامی و انقلابی در حوزه‌های مختلف از جمله عفاف و حجاب تاکید کرد.

*************************************************

تجدید بیعت با آرمان‌های والای امام و شهدا در رودبار

به مناسبت بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل، جمعی از مسئولان رودبار ضمن گلباران مزار شهدای گمنام این شهرستان بر تداوم راه امام و شهدا در پاسداری از وطن تاکید کردند.

**********************************************

درگذشت پدر شهید محمد شمسی سرچشمه در لاهیجان

حاج حسین شمسی سرچشمه، پدر شهید والامقام محمد شمسی سرچشمه دار فانی را وداع گفت و پیکرش در جوار فرزند شهیدش در گلزار شهدای روستای سَطلسَر لاهیجان به خاک سپرده شد.

شهید محمد شمسی سرچشمه سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۲ و در منطقه عملیاتی حاج عمران به شهادت رسید.