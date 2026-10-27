آبادانی روستا‌ها به عنوان بستر اصلی رشد تولید و کاهش مهاجرت‌ها در دستور کار قرار گرفته و امسال با اختصاص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار، معابر و کوچه‌های ۸ روستای بخش مرکزی مهاباد پس از عملیات زیرسازی آسفالت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،توسعه زیرساخت‌های روستایی به عنوان یکی از راه‌کار‌های کلیدی در جهت مهاجرت معکوس و حمایت از تولید، در بخش مرکزی مهاباد با شتاب بیشتری دنبال می‌شود. در همین زمینه، عملیات جدول‌گذاری و هدایت آب‌های سطحی در برخی روستا‌ها از جمله روستای «عیسی‌کند» آغاز شده است که نویدبخش توسعه و آبادانی بیشتر در این مناطق است.

همکاری و مشارکت فعال اهالی روستا‌ها نقش مهمی در تسریع اجرای این طرح‌ها داشته است. در روستای عیسی‌کند، اهالی با همراهی در زمینه عقب‌نشینی معابر، مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی را هموارتر کرده‌اند تا خدمات‌رسانی به بهترین شکل انجام گیرد.

سلیمان پاکزاد، بخشدار مرکزی مهاباد، در خصوص جزئیات این طرح‌ها گفت: امسال از محل اعتبارات قیر سهمیه‌ایارانه‌ای، ۸ روستای بخش مرکزی به بنیاد مسکن مهاباد معرفی شده‌اند. از این تعداد، اجرای طرح هادی و آسفالت معابر در ۵ روستا برای نخستین بار صورت می‌گیرد که روستای عیسی‌کند یکی از آنهاست.

پاکزاد افزود: در مرحله نخست، مقدار مساحت پیش‌بینی‌شده برای آسفالت معابر این ۸ روستا حدود ۵۰ هزار متر مربع است که برای اجرای آن بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دهیاری‌های بخش مرکزی مهاباد هزینه خواهد شد.

در روستای عیسی‌کند نیز با پایان عملیات زیرسازی، حدود ۶ هزار متر مربع از کوچه‌ها و معابر این روستا آسفالت خواهد شد تا ساکنان از مزایای آن بهره‌مند شوند.