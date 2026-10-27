به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید خدادوست موسوی در نشست ستاد ساماندهی کودکان کار و متکدیان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه قانون، آیین‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های موجود وظایف دستگاه‌ها را به روشنی مشخص کرده است گفت: همه نهاد‌ها موظف‌اند بدون هیچ‌گونه تساهلی به مسئولیت‌های قانونی خود در قبال این آسیب اجتماعی عمل کنند.

وی با تأکید بر اینکه حل آسیب‌های اجتماعی زمان‌بر و نیازمند همکاری مستمر است افزود: کار فرهنگی، آگاهی‌بخشی رسانه‌ای و توانمندسازی خانواده‌ها از اصلی‌ترین راهکار مقابله با معضل کودکان کار و متکدیان است.

موسوی با اشاره به آغاز روند عملیاتی جمع‌آوری کودکان کار در استان، یکی از چالش‌های اصلی پیش‌رو را غیبت نمایندگان برخی دستگاه‌ها در جلسات تخصصی عنوان کرد و خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی دفتر معاون سیاسی استانداری شد.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش بی‌بدیل صدا و سیما، رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی در آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها خاطرنشان کرد: جمع‌آوری مقطعی افراد بدون فرآیند توانمندسازی، هیچ‌گونه خروجی پایدار و مؤثری نخواهد داشت و باید با مهارت‌آموزی هدفمند و بهره‌گیری از ظرفیت تسهیلات اشتغال‌زایی، زمینه بازگشت آبرومندانه این افراد به چرخه زندگی عادی فراهم شود.

موسوی با اشاره به آمادگی کامل اداره‌کل بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت ارائه آموزش‌های مهارتی و اعطای تسهیلات، از اعلام آمادگی دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلال‌احمر برای ارائه حمایت‌های درمانی به جامعه هدف خبر داد و تصریح کرد: برخلاف پروژه‌های عمرانی که دارای افق زمانی مشخص و کوتاه‌مدت هستند، حل ریشه‌ای مسائل اجتماعی فرآیندی زمان‌بر بوده و مستلزم اراده جمعی و همکاری مستمر تمام نهاد‌های اجرایی است.

وی در پایان بر لزوم معرفی نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار از سوی دستگاه‌ها، پیگیری مستمر اجرای مصوبات ستاد و انجام دقیق مسئولیت‌های قانونی نهاد‌های قضایی، انتظامی و حمایتی تأکید کرد.