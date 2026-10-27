مهابادی‌ها و بوکانی‌ها در قرار‌های شبانه، اعتراف مقامات آمریکایی بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را نماد قدرت و اقتدار راهبردی ایران در محاسبات جهانی می‌دانند و بر همبستگی و اتحاد ملی تا پیروزی نهایی تاکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با توجه به اظهارات و اعترافات مقامات آمریکایی مبنی بر حاکمیت و کنترل ایران بر تنگه هرمز، افکار عمومی در منطقه و از جمله شهرهای مهاباد و بوکان، این موضوع را نشانه‌ای از قدرت و اقتدار راهبردی ایران در محاسبات جهانی قلمداد می‌کنند. در این راستا، تأکید بر همبستگی ملی و اتحاد میان تمام اقشار برای حفظ این اقتدار و رسیدن به پیروزی‌های نهایی، از موضوعات اصلی بحث‌ها در میان مردم منطقه است.