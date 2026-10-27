مدیرکل هواشناسی فارس از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد برای این استان خبر داد و گفت: از بعدازظهر سه‌شنبه، پنجم آبان، تا اواخر وقت پنج‌شنبه، هفتم آبان، در برخی مناطق استان، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، احتمال وقوع رعدوبرق، وزش باد و بارش‌های نقطه‌ای و پراکنده وجود دارد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قاسم حسینی با تشریح جزئیات این هشدار هواشناسی بیان کرد: زمان آغاز فعالیت این سامانه ناپایدار بعدازظهر امروز سه‌شنبه پنجم آبان ۱۴۰۵ و زمان پایان آن اواخر وقت پنج‌شنبه هفتم آبان‌ماه پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به مناطق تحت تأثیر این سامانه افزود: روز سه‌شنبه پنجم آبان مناطق مختلف استان، به‌ویژه نواحی مرکزی و غربی فارس، تحت تأثیر این ناپایداری‌ها قرار می‌گیرند.

مدیرکل هواشناسی فارس ادامه داد: در روز چهارشنبه ششم آبان مناطق جنوب شرق استان، به‌ویژه نواحی شرقی شهرستان‌های لار و داراب، شاهد فعالیت این سامانه خواهند بود.

حسینی با بیان اینکه فعالیت سامانه ناپایدار در روز پنج‌شنبه هفتم آبان نیز ادامه دارد، اظهار کرد: در این روز مناطق جنوب شرق استان و نیمه شمالی فارس، به‌ویژه شهرستان‌های آباده و اقلید، تحت تأثیر این شرایط جوی قرار می‌گیرند.

وی درباره مخاطرات احتمالی این سامانه گفت: وقوع رعدوبرق و بارش‌های پراکنده می‌تواند موجب برخورد صاعقه و لغزندگی جاده‌ها شود؛ بنابراین لازم است شهروندان از تردد یا اتراق در بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در زمینه چرای دام نیز احتیاط لازم را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی فارس در پایان تأکید کرد: ناپایداری‌های پیش‌بینی‌شده تمام مناطق و شهرستان‌های استان را به‌صورت یکنواخت و گسترده در بر نمی‌گیرد، بلکه فعالیت این سامانه در برخی شهرستان‌ها به‌صورت محدود و نقطه‌ای خواهد بود.