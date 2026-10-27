تولیدکنندگان قزوینی با تولید سالانه ۶۵ میلیون قطعه یاتاقان در انواع مدل‌های سبک و سنگین، علاوه بر تامین نیاز خودروسازان، به دنبال کاهش شدید وابستگی به واردات و صرفه‌جویی در ارز کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در حاشیه مسابقات درگ ۲۰۰ متر قزوین، آقای محبوب، مدیرعامل بزرگترین تولیدکننده یاتاقان در کشور، از دستیابی به فناوری تولید یاتاقان‌های مخصوص ریسینگ خبر داد.

به گفته‌ وی، این قطعات برخلاف یاتاقان‌های معمولی که توانایی تحمل ۵ تا ۷ هزار دور بر دقیقه را دارند، با ساختاری پیشرفته قادر به تحمل ۹ هزار دور بر دقیقه هستند.

این یاتاقان‌ها با استفاده از آلیاژهای خاص نظیر «لید برنز» و لایه‌های آبکاری شده، علاوه بر افزایش طول عمر، از نظر اقتصادی نیز بسیار مقرون‌به‌صرفه هستند. این مجموعه با تولید سالانه ۶۵ میلیون قطعه در ۳۵۰ نوع مختلف، طیف گسترده‌ای از صنایع از جمله خودروهای سبک و سنگین، قطار و ژنراتور را پوشش می‌دهد. تولید این قطعات نه تنها نیاز بازار داخلی را تامین می‌کند، بلکه با جایگزینی نمونه‌های وارداتی، منجر به صرفه‌جویی گسترده در ارز کشور شده است.