به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مبینا فلاح در ماده ریکرو مسابقات تیراندازی با کمان جام آسیایی عراق پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مسابقات حذفی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل کمانداری از جمهوری آذربایجان به برتری رسید.

وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل نماینده بنگلادش پیروز شد.

فلاح در نیمه‌نهایی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل کمانداری از جمهوری آذربایجان به پیروزی رسید و فینالیست شد.

وی در دیدار نهایی، پنجشنبه (۷ آبان) به مصاف نماینده بنگلادش می‌رود.