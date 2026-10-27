به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان استان اعلام کرد مراسم استقبال از سامان پاکباز فردا چهارشنبه ۶ آبان ساعت ۱۳ در فرودگاه یاسوج برگزار می‌شود.

سامان پاکباز، ملی‌پوش پارا دومیدانی ایران، اهل شهر سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ به مدال طلای رقابت‌های پرتاب وزنه کلاس F۱۲ دست یافت.

در این دوره از رقابت ها نماینده ایران با ثبت رکورد ۱۳.۵۲ متر، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

پاکباز در این مسابقه پنج پرتاب صحیح به ثبت رساند و با عملکردی برتر از رقبای خود از کشور‌های اندونزی و ازبکستان، روی سکوی نخست ایستاد.