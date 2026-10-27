محمد زرویی مدیرعامل«مجموعه فرهنگی نام » در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صدا وسیما، گفت: ظرفیت‌های نمایشگاه «با هم برای ایران» زیاد استو می‌توان از آثار آن در تولید محصولات مختلفی که در زندگی روزمره کودکان ایرانی دیده میشود ، استفاده کرد.

وی افزود: بهره‌گیری از این آثار در محصولات فرهنگی می‌تواند به ماندگاری خاطره این رویداد در حافظه تاریخی نسل کودک و نوجوان کمک کند و زمینه انتقال مفاهیم و پیام‌های آن را در قالب‌های هنری و کاربردی فراهم آورد. همچنین ،این نمایشگاه قرار است به زودی در ده استان دیگر برپا شود.

مدیرعامل مجموعه فرهنگی نام گفت: این نمایشگاه از معدود نمایشگاه‌هایی است که بعد از جنگ و فاجعه میناب با مخاطب کودک بازگشایی شده و کار‌هایی که دوستان من در حوزه هنری تصویرسازی کرده اند در این نمایشگاه ارائه شده است.

وی افزود: ما در این جا کار‌هایی را می‌بینیم که یادآور روز شهادت کودکان میناب بوده و به آثار ماندگاری در تاریخ هنر تبدیل شده است.

زرویی گفت:برگزاری این نمایشگاه به نگارخانه حوزه هنری محدود نمی شود و قرار است در ده استان مجموعه‌ای از کار‌هایی که تا الان در حوزه تجسمی عکس و کار کرده ایم با موضوع جنگ و مدرسه میناب در ایران به نمایش در آید.

وی افزود: با رایزنی‌هایی که با وزارت امور خارجه شده است این آثار در مکان های دیگر هم به نمایش در می آید .

زرویی گفت: ما در جریان هم اندیشی ژنو سعی می‌کنیم در اسفند ماه یک نمایشگاه داشته باشیم و بعد از آن در چین ، پاکستان و روسیه هم نمایشگاه برپا می کنیم .