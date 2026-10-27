به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در نشست استاندار همدان با مسئولان دانشگاه بوعلی‌سینا، طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام دانشگاه، مسائل مربوط به تأمین زمین و مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی و راهکار‌های تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌ها بررسی شد.

حمید ملانوری شمسی در این نشست با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین دانشگاه‌ساز، بهره‌گیری از مشارکت خیران را یکی از راهکار‌های مؤثر برای تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دانشگاه دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی و پیگیری برای جذب این مشارکت‌ها تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به برخی مسائل مرتبط با مسیر‌های دسترسی و زمین‌های موردنیاز دانشگاه، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مراجع مرتبط برای رفع موانع موجود تأکید کرد.

استاندار همدان در ادامه، استفاده از ظرفیت املاک و دارایی‌های دانشگاه برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها را از راهکار‌های قابل بررسی دانست.

رئیس دانشگاه بوعلی‌سینا درباره طرح‌های عمرانی دانشگاه گفت: دیوار ضلع غربی دانشگاه با پیشرفت ۴۳ درصدی، خوابگاه متأهلین با زیربنای ۵ هزار و ۴۰ مترمربع و اعتبار موردنیاز یک‌هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال، سالن چندمنظوره دانشکده مهندسی با پیشرفت ۶۵ درصدی و خوابگاه دخترانه با پیشرفت ۷۰ درصدی، از جمله پروژه‌های در دست اجرای دانشگاه هستند.

وی همچنین پیشرفت سالن آمفی‌تئاتر ۱۲۰۰ نفری را ۵۹ درصد و آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی را ۸۵ درصد اعلام کرد و افزود: کتابخانه مرکزی دانشگاه نیز آماده افتتاح است و برای تجهیز آن اعتبار نیاز است.

همچنین موضوع مولدسازی دارایی‌ها، بررسی امکان بهره‌گیری از ظرفیت املاک دانشگاه برای اجرای طرح‌های عمرانی و پیگیری برنامه‌های تأمین مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی در این نشست مورد توجه قرار گرفت.