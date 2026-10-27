به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان همدان گفت: در این دوره از مسابقات، ۹ تیم از آقایان و ۸ تیم از بانوان در ۹ رشته قرآنی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

حجت‌الاسلام علی عزیزی افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۲ تیم در رده سنی بالای ۱۸ تا ۳۵ سال و ۷ تیم در رده سنی زیر ۱۸ سال حضور داشتند.

او تصریح کرد: مرحله کشوری این مسابقات از ۱۶ تا ۱۹ آبان‌ماه به میزبانی استان همدان برگزار خواهد شد.