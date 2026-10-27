به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دومین سالگرد شهادت شهید ایمان درویشی در محله چشمه‌نیل کلاله برگزار شد.

شهید ایمان درویشی ۵ آبان ۱۴۰۳ در تفتان سیستان و بلوچستان توسط عوامل استکبار و رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

////////

سفیر همدلی صنعت برق ایران به گلستان رسید.

مجتبی یادگاری، دونده و سفیر همدلی صنعت برق ایران، در ادامه سفر ۳۱ روزه خود در قالب پویش ملی «قرار همدلی» به گرگان رسید.

////////

اجرای طرح حمایتی جهش تولید برنج در ۱۴۳ هکتار از اراضی شالیکاری گالیکش با حمایت‌های فنی و مالی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اجرا می‌شود.

/////////

زمین چمن مصنوعی آموزشگاه عشایری شهید خیابانی روستای "شیخلر" مراوه تپه با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

////////

کاربران طرح تحقیقاتی بررسی عوامل تسهیل‌کننده دسترسی به غذای سالم و وضعیت تغذیه کودکان زیر ۲ سال در ۸ استان منتخب کشور در یک کارگاه آموزشی در گرگان با چگونگی اجرای این طرح آشنا شدند.

/////////

در راستای ارتقای آمادگی، هماهنگی و ارزیابی توانمندی تیم‌های سلامت در مقابله با بیماری آنفلوانزا مانور دورمیزی آمادگی و مقابله با اپیدمی احتمالی این بیماری در شبکه بهداشت و درمان کلاله برگزار شد.