پخش زنده
امروز: -
خبرهایی از گوشه و کنار گلستان را در بسته خبری کوتاه پیگیری کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دومین سالگرد شهادت شهید ایمان درویشی در محله چشمهنیل کلاله برگزار شد.
شهید ایمان درویشی ۵ آبان ۱۴۰۳ در تفتان سیستان و بلوچستان توسط عوامل استکبار و رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
////////
سفیر همدلی صنعت برق ایران به گلستان رسید.
مجتبی یادگاری، دونده و سفیر همدلی صنعت برق ایران، در ادامه سفر ۳۱ روزه خود در قالب پویش ملی «قرار همدلی» به گرگان رسید.
////////
اجرای طرح حمایتی جهش تولید برنج در ۱۴۳ هکتار از اراضی شالیکاری گالیکش با حمایتهای فنی و مالی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اجرا میشود.
/////////
زمین چمن مصنوعی آموزشگاه عشایری شهید خیابانی روستای "شیخلر" مراوه تپه با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.
////////
کاربران طرح تحقیقاتی بررسی عوامل تسهیلکننده دسترسی به غذای سالم و وضعیت تغذیه کودکان زیر ۲ سال در ۸ استان منتخب کشور در یک کارگاه آموزشی در گرگان با چگونگی اجرای این طرح آشنا شدند.
/////////
در راستای ارتقای آمادگی، هماهنگی و ارزیابی توانمندی تیمهای سلامت در مقابله با بیماری آنفلوانزا مانور دورمیزی آمادگی و مقابله با اپیدمی احتمالی این بیماری در شبکه بهداشت و درمان کلاله برگزار شد.