مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان کردستان: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ظرفیت مناسبی برای فعالان صنعت فرش است و می تواند در تثبیت شرایط اقتصادی و بهبود معیشت آنها موثر باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان کردستان در دیدار با امجد حسین پناهی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان با اشاره به سابقه و اصالت فرش این استان که افتخار و شهرتی جهانی دارد و همزمان مظلوم واقع شده است، گفت: صنعت فرش امروز برغم تعدد تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها با مشکلات اساسی مواجه است و صندوق بیمه روستایی در این زمینه می‌تواند یاور فرشبافان و مکملی صنفی و رفاهی برای صنعتگران باشد و در بهبود معیشت فرشبافان و امیدآفرینی در میان این قشر موثر باشد.

خلیقی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی خدمات صندوق در میان فعالان فرش، اظهار داشت: لازم است نماینده این صندوق در جلسات کمیته فرش استان حضور یابد و از راه اتحادیه‌ها و تشکیلات صنفی ارتباط موثری با فعالان صنعت فرش پیدا کند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان کردستان با اشاره به اینکه ضمینه برای بهره گیری فرشبافان در این صندوق فراهم شده، گفت: صنعتگران و اعضای تشکیلات و تعاونی‌ها فرش بافان می‌توانند با مراجه به کارگزاری‌های استان تحت پوشش خدمات این صندوق قرا بگیرند.

حسین پناهی افزود: هشت سطح بیمه پردازی برای تحت پوشش قرار دادن جامعه هدف فراهم شده که حداکثر هزینه سالانه آن هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌باشد.

وی گفت: در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، علاوه بر خدمات سه گانه مستمری بازنشستگی، فوتی و از کارافتادگی، امکان نقل و انتقال سوابق نیز وجود دارد.

در استان کردستان ۹۰ هزار بافنده فرش فعالیت دارند که عملا تعداد هفت هزار نفر آنها تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند, این افراد در قالب ۴۳ تعاونی شهری انجمن سازندگان فرش دستباف، اتحادیه تعاونی‌های فرش، اتحادیه ملی فرش دستباف ایران و تشکیلات سازماندهی شده‌اند.