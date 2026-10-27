مدال‌آوران و مربیان استان فارس در بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶، عصر سه‌شنبه با استقبال مسئولان و مردم ورزش‌دوست به شیراز بازگشتند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این مراسم که با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس و سرپرست معاونت توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، علاقه‌مندان، ورزشکاران و خانواده‌های قهرمانان حضور داشتند.

در این آیین، از مدال‌آوران و اعضای تیم‌های ملی استان شامل علیرضا زارع، رضا حاتمی، علی‌اکبر غریب‌شاهی، رضا نیک‌سیرت، فاطمه امیرزادگان، علیرضا بخت، مرتضی کریمی، رضا صدری و احمدرضا شاه‌حسینی به همراه مربیان شایسته استان حسن پاسالار، میثم شجاعیان، فاطمه برمشوری و محمدعلی رفاهیت استقبال شد.

در ترکیب تیم ملی فوتبال پنج‌نفره نابینایان، علیرضا بخت، مرتضی کریمی، رضا صدری و احمدرضا شاه‌حسینی حضور داشتند.

در پارادوومیدانی علیرضا زارع، رضا حاتمی، فاطمه امیرزادگان و مهدی اولاد، در پاراتیراندازی ساره جوانمردی، در پاراوزنه‌برداری علی‌اکبر غریب‌شاهی، در بسکتبال با ویلچر رضا نیک‌سیرت و در پارادوچرخه‌سواری محمد دلیر، نمایندگان فارس در این رویداد قاره‌ای بودند.

در پایان این دوره از رقابت‌ها، کاروان ورزشی استان فارس در مجموع موفق به کسب ۱۲ مدال رنگارنگ سه طلا، چهار نقره و پنج برنز شد و تمامی ۱۲ ورزشکار اعزامی استان موفق به کسب مدال شدند.