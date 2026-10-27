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خبرهایی از دیدار فرمانده سپاه نینوا استان تا خدمات تخصصی بیناییسنجی در محله چناران گرگان را در این بسته خبری مشاهد کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده سپاه نینوا گلستان و جمعی از بانوان بسیجی امروز به دیدار مادر شهید مفقودالاثر اسماعیل هروی رفتند.
فرمانده سپاه نینوا گلستان در این دیدار گفت: نقش مادران در تربیت نسلی مؤمن و مبارز بسیار کلیدی است.
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به مناسبت کنگره ۴ هزار شهید استان امروز رژه خودرویی در دهستان باغلی مرامه گنبدکاووس برگزار شد.
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نمایشگاه "روایت دادگستر؛ از انقلاب اسلامی تاکنون" با شعار سنگربان عدالت، خادم ملت، در راستای کنگره ۴ هزار شهید گلستان، در محوطه دادگستری گرگان گشایش یافت.
این نمایشگاه تا هفتم آبانماه، دایر است و مردم میتوانند ضمن بازدید از بخشهای مختلف، از خدمات رایگان قضایی و میز خدمت این نمایشگاه بهرهمند شوند.
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مراسم گرامیداشت شهید عبدالحسین منوچهری شهید امدادگر گلستان در راستای کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان در کمیته امداد کردکوی برگزار شد.
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به برکت برگزاری دومین کنگره چهار هزار شهید گلستان قرارگاه محرومیت زدایی نصر به اهالی محله چناران گرگان خدمات رایگان بینایی سنجی و حقوقی ارائه داد.
در این برنامه ۱۲۰ نفر از خدمات تخصصی بیناییسنجی بهرهمند شدند و برای نزدیک به ۵۰ نفر نیز عینک تأمین شد.