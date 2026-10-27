به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده سپاه نینوا گلستان و جمعی از بانوان بسیجی امروز به دیدار مادر شهید مفقودالاثر اسماعیل هروی رفتند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان در این دیدار گفت: نقش مادران در تربیت نسلی مؤمن و مبارز بسیار کلیدی است.

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به مناسبت کنگره ۴ هزار شهید استان امروز رژه خودرویی در دهستان باغلی مرامه گنبدکاووس برگزار شد.

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نمایشگاه "روایت دادگستر؛ از انقلاب اسلامی تاکنون" با شعار سنگربان عدالت، خادم ملت، در راستای کنگره ۴ هزار شهید گلستان، در محوطه دادگستری گرگان گشایش یافت.

این نمایشگاه تا هفتم آبان‌ماه، دایر است و مردم می‌توانند ضمن بازدید از بخش‌های مختلف، از خدمات رایگان قضایی و میز خدمت این نمایشگاه بهره‌مند شوند.

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مراسم گرامیداشت شهید عبدالحسین منوچهری شهید امدادگر گلستان در راستای کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان در کمیته امداد کردکوی برگزار شد.

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به برکت برگزاری دومین کنگره چهار هزار شهید گلستان قرارگاه محرومیت زدایی نصر به اهالی محله چناران گرگان خدمات رایگان بینایی سنجی و حقوقی ارائه داد.

در این برنامه ۱۲۰ نفر از خدمات تخصصی بینایی‌سنجی بهره‌مند شدند و برای نزدیک به ۵۰ نفر نیز عینک تأمین شد.