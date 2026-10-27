علمای شیعه و سنی در همایش «پرچم‌داران دین و اندیشه» در شهرستان سردشت، با تأکید بر نقش محوری روحانیت در حفظ اقتدار کشور، بر ضرورت تقویت وحدت اسلامی و همدلی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان در قالب جنگ‌های ترکیبی و ترویج بی‌ثباتی تأکید کردند.

همایش پرچم‌داران دین و اندیشه در سردشت؛ وحدت، سپر مقابله با جنگ ترکیبی

همایش پرچم‌داران دین و اندیشه در سردشت؛ وحدت، سپر مقابله با جنگ ترکیبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در همایش پرچم‌داران دین و اندیشه که با حضور جمعی از امامان جمعه، جماعت و مسئولان نظامی در شهرستان سردشت برگزار شد، روحانیون بر نقش حیاتی خود در حفظ صلابت و عزت ایران اسلامی تأکید کردند.

در این گردهمایی، علمای شیعه و سنی با تأکید بر لزوم تقویت پایه‌های وحدت در جهان اسلام، بر این باور بودند که همبستگی میان مذاهب، اصلی‌ترین ابزار مقابله با نقشه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان است.

در این نشست، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی، سردار محمد حسین رجبی، با اشاره به رسالت خطیر روحانیت در دوران کنونی، به موضوع «جهاد تبیین» پرداخت.

وی اظهارکرد: دشمنان با راه انداختن «جنگ ترکیبی» درصدد متزلزل کردن بنیان‌های کشور هستند.

سردار رجبی خاطرنشان کرد: تاریخ، ایستادگی، مقاومت و اتحاد ایرانیان در دوران جنگ‌های تحمیلی را فراموش نخواهد کرد و این الگو باید در برابر تهدیدات امروز نیز تکرار شود.

ماموستایان حاضر در این همایش نیز بر لزوم آگاهی‌بخشی و روشنگری، به‌ویژه در میان نسل جوان، تأکید کردند. آنها معتقدند در شرایط حساس کنونی، باید با استفاده از ظرفیت‌های مذهبی و اخلاقی، مانع از نفوذ افکار بیگانه و تضعیف روحیه جوانان شد.

ماموستا محمد واوی، امام جمعه سردشت، در بخشی از سخنان خود به تبارشناسی تلاش‌های دشمنان اشاره کرد و گفت: از اوایل انقلاب، دشمنان با هر ترفندی سعی کرده‌اند تا پایه‌های اقتدار و صلابت ایران اسلامی را متزلزل کنند؛ اما وحدت مسلمانان همواره مانع اصلی این توطئه‌ها بوده است.

این همایش علاوه بر جنبه‌های اعتقادی و سیاسی، بستری برای تعامل میان روحانیت و نهاد‌های نظامی فراهم کرد. در این رابطه ماموستایان فرصتی یافتند تا ضمن ارائه راهکارها، برخی از مشکلات و مطالبات خود را نیز با فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در میان بگذارند تا در مسیر توسعه و آرامش منطقه مورد توجه قرار گیرد.