پنجم آبان‌ماه، روز جهانی کاردرمانی، فرصتی برای قدردانی از متخصصانی است که با دانش، مهارت و همدلی، مسیر استقلال و بهبود کیفیت زندگی را برای افراد دارای محدودیت‌های جسمی، روانی و شناختی هموار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی علوم پزشکی استان یزد، کاردرمانی یکی از رشته‌های توانبخشی است که با تمرکز بر تعامل میان فرد، محیط و فعالیت، به افراد کمک می‌کند توانایی‌های خود را بازیابند، استقلال بیشتری در زندگی روزمره داشته باشند و با محدودیت‌های جسمی، روانی و شناختی بهتر کنار بیایند. این خدمات در بیمارستان‌ها، مراکز توانبخشی و حمایتی، مراکز آموزشی کودکان با نیاز‌های خاص و کلینیک‌های خصوصی ارائه می‌شود.

کارشناس مسئول واحد کاردرمانی بیمارستان روان‌پزشکی تفت و عضو هیئت‌مدیره انجمن کاردرمانی استان یزد، با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت کاردرمانگران اظهار داشت: توانبخشی پس از سکته مغزی، آسیب‌های مغزی و نخاعی، شکستگی‌ها، آسیب‌های ورزشی، سوختگی، جراحی دست و فلج اطفال، بخشی از خدمات این متخصصان است.

الهه اکبر افزود: ارزیابی و مداخله در تأخیر‌های رشدی کودکان، فلج مغزی، اوتیسم، بیش‌فعالی و نقص توجه، اختلالات پردازش حسی، نارسانویسی، نارساخوانی و مشکلات یادگیری نیز از دیگر حوزه‌های فعالیت کاردرمانگران به شمار می‌رود.

به گفته وی، کاردرمانی در حوزه سلامت روان هم با هدف ارتقای عملکرد روزمره و مشارکت اجتماعی افراد مبتلا به اختلالاتی مانند اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی، افسردگی و اضطراب نقش‌آفرینی می‌کند. همچنین بازتوانی شناختی پس از آسیب مغزی، کمک به افراد مبتلا به دمانس، پیشگیری از زمین‌خوردن سالمندان و مناسب‌سازی محیط زندگی برای افزایش ایمنی و استقلال آنان از دیگر خدمات این رشته است.