استاندار قزوین در نهمین جلسه شورای تأمین مسکن استان از پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن خبر داد و اعلام کرد: با تکمیل ساخت‌وساز‌ها تا ۱۵ آبان‌ماه، این واحد‌ها تا اول آذرماه با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شده و به متقاضیان تحویل داده خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نهمین جلسه شورای تأمین مسکن استان با حضور محمد نوذری استاندار قزوین، جواد حق‌لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مجتبی دائی‌دائی مدیرکل راه و شهرسازی استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برگزار شد.

در این جلسه، مجتبی دائی‌دائی مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: این میزان پیشرفت، ضرورت تسریع در تأمین زیرساخت‌ها، پرداخت تسهیلات بانکی و رفع موانع اجرایی را برای تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی دوچندان می‌کند.

وی افزود: آخرین وضعیت عملکرد بانک‌های عامل در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، روند پرداخت تسهیلات بانکی و اجرای مصوبه مربوط به افزایش سقف تسهیلات از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان از دیگر محورهای بررسی‌شده در این نشست بود.

دائی‌دائی ادامه داد: همچنین گزارش تفصیلی شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق استان درباره آخرین وضعیت اجرای زیرساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن، میزان پیشرفت فیزیکی اقدامات، فعالیت‌های باقی‌مانده و زمان‌بندی تکمیل عملیات مطابق برنامه افتتاح‌های سال جاری ارائه شد.

به گفته وی، گزارش اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره آخرین وضعیت اجرای زیرساخت‌های روستاهای رشتقون و فارسجین نیز بررسی و موانع موجود ارزیابی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بر لزوم هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان تأکید کرد و گفت: تکمیل زیرساخت‌های آب، برق و سایر خدمات زیربنایی، در کنار تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی و پیگیری مستمر مصوبات، نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌ها و فراهم شدن زمینه تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان دارد.

در ادامه این نشست، محمد نوذری استاندار قزوین با تأکید بر مسئولیت فرمانداران در رفع مشکلات مسکن تصریح کرد: ساخت‌وسازها باید تا ۱۵ آبان‌ماه تکمیل شود تا زمینه افتتاح واحدها و تحویل کلید به مردم تا اول آذرماه با حضور وزیر راه و شهرسازی فراهم شود. دستگاه‌های اجرایی باید موانع باقی‌مانده را هرچه سریع‌تر برطرف کنند؛ چراکه مسکن پروژه‌ای مردمی است و اولویت مدیریت استان، تسریع در خانه‌دار شدن متقاضیان است.

استاندار قزوین همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت زندگی در شهرها و مجموعه‌های مسکونی بیان کرد: هر جا شهر و مجموعه مسکونی ساخته می‌شود، باید زیرساخت‌های فرهنگی و خدماتی از جمله پارک نیز فراهم شود تا مردم در کنار خانه‌دار شدن، از امکانات مناسب زندگی برخوردار باشند.

وی ضمن قدردانی از همکاری بانک‌های استان، رفع موانع درون‌دستگاهی را ضروری خواند.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تمرکز مسئولان بر مطالبات مردم خاطرنشان کرد: ۲ همت تسهیلات برای اشتغال روستایی مصوب شده است و نباید این ظرفیت‌ها و مسائل مهم توسعه‌ای تحت‌تأثیر حاشیه‌ها و جناح‌گرایی قرار گیرد. حل مشکلات قزوین نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها، تعامل با مسئولان ملی و پرهیز از حاشیه‌هاست تا منابع موجود در مسیر رفع مشکلات مردم و توسعه استان (با تأکید بر اولویت موضوع آب) به کار گرفته شود.