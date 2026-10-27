در جلسه شورای تأمین مسکن استان قزوین با حضور استاندار قزوین، موضوع بررسی افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون ریال و تسریع در رفع موانع زیرساختی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جلسه شورای تأمین مسکن استان قزوین امروز در سالن جلسات استانداری با حضور استاندار و اعضای هیئت مدیره این شورا برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در سطح استان بود.

در این جلسه، علاوه بر بررسی گزارش‌های پیشرفت پروژه‌ها، پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات از ۶۵۰ میلیون ریال به ۸۵۰ میلیون ریال جهت حمایت بیشتر از متقاضیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین گزارش‌های مربوط به زیرساخت‌های شرکت آب و فاضلاب و چالش‌های اجرای طرح‌های مسکن روستایی در بخش اوقاف و بنیاد مسکن، جهت رفع موانع اجرایی ارائه شد.

محمد نوذری، استاندار قزوین در این نشست با اشاره به اینکه ۸۶ درصد پیشرفت پروژه‌ها در سطح استان مطلوب است، بر لزوم تعامل بیشتر دستگاه‌ها و شهرداری‌ها برای رفع چالش‌های باقی‌مانده تأکید کرد. وی همچنین با انتقاد از تمرکز بر مسائل حزبی، خواستار تمرکز نمایندگان بر مسائل کلیدی استان در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی شد.

در ادامه این جلسه، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ضمن اعلام تخصیص ۱۷۰ درصدی بودجه در حوزه آب در سال گذشته، بر اهمیت زیرساخت‌های آبی در توسعه مسکن تأکید کرد. همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز به وضعیت مدارس در طرح نهضت ملی اشاره کرد و اعلام کرد از میان ۲۴ مدرسه تعهد شده، ۱۲ مدرسه در دست اجرا قرار دارد.