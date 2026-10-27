وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت تکمیل اطلاعات معادن در سامانه جامع سلامت الکترونیک محیط و حرفه‌ای (سامح)، خواستار شناسایی موانع ثبت اطلاعات و تقویت نظارت بر عملکرد واحد‌های معدنی برای ارتقای ایمنی معادن شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، احمد میدری در نشست بررسی حوادث گروهی و وضعیت ثبت اطلاعات معادن در سامانه سامح وزارت بهداشت، با تأکید بر اهمیت ثبت داده‌ها در فرایند پایش و نظارت بر ایمنی معادن، پیگیری جدی موارد ثبت‌نشده را خواستار شد.

وی در جریان این نشست و طی تماس تلفنی با یکی از مسئولان وزارت بهداشت، درباره نحوه فعالیت سامانه و فرایند بارگذاری اطلاعات معادن توضیحاتی دریافت کرد.

میدری با اشاره به ثبت بیش از ۳۵۰ هزار مورد اطلاعات در سامانه سامح در سطح کشور، بر ضرورت بررسی دقیق مشکلات موجود در فرایند ثبت اطلاعات معادن و شناسایی علل ثبت نشدن داده‌ها تأکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر مسئولیت بهره‌برداران و واحد‌های مرتبط در تکمیل اطلاعات مورد نیاز، خواستار ایجاد سازوکاری منسجم برای نظارت بر وضعیت ثبت داده‌ها، شناسایی موارد ناقص و رفع موانع اجرایی شد.

وی همچنین بر نقش ادارات کل استانی و بازرسان کار در پیگیری این فرایند تأکید کرد و افزایش هماهنگی میان ستاد مرکزی و استان‌ها را برای نظارت مستمر بر عملکرد واحد‌های معدنی ضروری دانست.

میدری با اشاره به ضرورت اجرای تکالیف قانونی از سوی واحد‌های مشمول، بر بررسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای الزام این واحد‌ها به ثبت اطلاعات تأکید کرد.

وی ثبت اطلاعات را فرایندی مستمر و قابل ارزیابی دانست و افزود: تکمیل دقیق داده‌ها و تقویت نظارت می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری مؤثرتر و ارتقای ایمنی محیط‌های کاری، به‌ویژه در معادن پرخطر، را فراهم کند.

در این نشست همچنین بر ضرورت بررسی و ارزیابی اطلاعات و آمار معادن در سراسر کشور تأکید شد.