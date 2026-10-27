معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز گفت: برای توسعه بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، روند مطالعه و بررسی اولیه ۱۰ طرح نیروگاه خورشیدی در تبریز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مهدی نیکبخت با بیان اینکه این اقدام شهرداری تبریز در قالب اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و تحقق اهداف قانون هوای پاک انجام می‌شود افزود: ارزیابی محل‌های پیشنهادی انجام و بررسی ظرفیت‌های موجود، شرایط فنی و امکان سنجی اجرای طرح‌ها، زمینه برنامه‌ریزی برای مراحل بعدی فراهم می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و رعایت الزامات قانونی در این حوزه اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مناطق و سازمان‌های تابعه شهرداری تبریز، با هدف بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های پاک، بهینه‌سازی مصرف برق، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و حرکت به سوی زیرساخت‌های پایدار شهری در دستور کار قرار دارد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز با اشاره به اهمیت توسعه انرژی پاک و رعایت الزامات زیست محیطی گفت: بهره گیری از انرژی خورشیدی، در کنار مدیریت مصرف برق، می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع متداول تامین انرژی، کاهش هزینه‌های مصرف برق در بلندمدت و کاهش آلایندگی‌های ناشی از تولید انرژی با سوخت‌های فسیلی کمک کند.

نیکبخت با تاکید بر نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، ادامه داد: تنوع بخشی به منابع تامین انرژی، از راهکار‌های افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری است و سامانه‌های خورشیدی، در صورت پیش‌بینی تجهیزات ذخیره‌سازی و پشتیبان متناسب با نیاز مراکز، می‌توانند هنگام بروز اختلال در شبکه برق، در تامین برق تجهیزات ضروری و استمرار خدمات شهری نقش موثری ایفا کنند.