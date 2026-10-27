به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر اجرایی حرم حضرت زینب بن موسی بن جعفر (س) گفت:پس از تجربه‌ی موفق سال گذشته و بازخورد‌های بسیار خوبی که از اقشار مختلف مردم به‌ویژه نسل جوان دریافت کردیم، امسال نیز توفیق داریم میزبان دومین دوره‌ی نمایش میدانی “محرمانه” با ظرفیت دو هزار نفر در هر سانس باشیم.

حجت الاسلام محسن صادق زاده افزود: این اثر روایتی متفاوت و اثرگذار از مقطعی حساس در تاریخ اسلام، این بار از زبان صحابی جلیل‌القدر پیامبر (ص)، سلمان فارسی است.

وی همچنین با اشاره به تقارن اجرای این رویداد با روز‌های حزن‌انگیز فاطمیه گفت:با توجه به جایگاه رفیع، مرجعیت حق و مظلومیت بی‌نظیر صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و نقش‌آفرینی شخصیتی بصیر، چون سلمان در دفاع از حریم ولایت، بخش مهمی از این نمایش به روایت این عهد تاریخی و حماسی اختصاص دارد تا مخاطبان و به‌ویژه نسل جوان، در آستانه ایام فاطمیه با فضایی عمیق‌تر، معنوی و اثرگذار با این رنج‌ها و ارزش‌ها آشنا شوند.

صادق زاده با اشاره به جزییات اجرایی این اثر افزود: این نمایش میدانی از روز پنج‌شنبه، هفتم آبان، ساعت ۱۸:۳۰ در جوار آستان مقدس حضرت زینب (س) به مدت ۱۶ شب همراه با رویداد‌های جنبی اجرا می‌شود.

مدیر اجرایی حرم حضرت زینب بن موسی بن جعفر (س) در پایان با اشاره به نحوه‌ی حضور شهروندان در این رویداد فرهنگی گفت: با توجه به محدودیت ظرفیت روزانه‌ی اجرا‌ها و اهمیت نظم در برگزاری، تهیه‌ی کارت دعوت اختصاصی برای عموم مردم رایگان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت کارت دعوت به تارنمای Mahramane.com مراجعه کنند و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری اخبار این رویداد، به نشانی رسمی ما در پیام‌رسان ایتا به نشانی @mahramane_isf بپیوندند.