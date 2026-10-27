در نشست شورای فنی استان مرکزی ۱۱ مورد اختلافی میان دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران بررسی و به رأی گذاشته شد.

ضرورت جلوگیری از توقف طرح‌های عمرانی و تداوم خدمات بیمه‌ای کارگران؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی از بررسی و صدور رأی درباره ۱۱ مورد اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران در جلسه شورای فنی استان خبر داد و بر ضرورت جلوگیری از توقف پروژه‌های عمرانی و تداوم خدمات بیمه‌ای کارگران تأکید کرد.

ابک افزود: هدف از طرح این اختلافات در شورای فنی، حل‌وفصل مسائل قراردادی میان کارفرما و پیمانکار و جلوگیری از بروز اختلافات گسترده‌تر، طرح ادعا‌های قراردادی و توقف پروژه‌هاست.

او با اشاره به موضوع بیمه کارگران بیان داشت: در این جلسه بر ضرورت تداوم خدمات بیمه‌ای کارگران تأکید شد و ارائه خدمات به آنان نباید به تأمین یا پرداخت اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مشروط شود.