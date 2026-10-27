به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست که با محوریت پاسداشت افتخارآفرینی جوانان و تقویت پیوند میان ورزش، فرهنگ و معنویت برگزار شد ، علی قنبر موسوی‌نژاد سوق ، مدیر این موقوفه هدف این گردهمایی را تکریم قهرمانانی عنوان کرد که سال‌های زندگی خود را صرف ورزش و هنر کرده‌اند و اکنون بخشی از افتخارات خود را به این موقوفه اهدا می‌کنند.

در ادامه این نشست، پارسایی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد، با حضور در جمع ورزشکاران و پیشکسوتان، به بررسی مطالبات جامعه ورزش شهر سوق پرداخت.

ساماندهی اماکن ورزشی، تأمین روشنایی ورزشگاه شهر سوق و پیگیری مشکلات زیرساختی از جمله مطالباتی بود که در این نشست مطرح شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همچنین از پیگیری ظرفیت‌های مسئولیت اجتماعی، اعتبارات ملی و ساماندهی هیئت‌های ورزشی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های ورزشکاران سخن گفت.