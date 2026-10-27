نشان «چهره ماندگار عرصه سلامت» به پاس نقش‌آفرینی مؤثر در ترویج و توسعه فرهنگ نیکوکاری در حوزه سلامت، به رئیس سازمان صداوسیما اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسینعلی شهریاری، دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: ما سال‌ها پیش این نشان را برای کسانی که در عرصه امور خیریه گام‌های سترگی برداشته بودند، طراحی کردیم و نخستین دوره آن به تعدادی از خیرین برجسته در مشهد مقدس اهدا شد.

وی افزود: برمبنای همان رویکرد، تندیس و نشان یادشده را برای شخصیت‌هایی در نظر گرفتیم که در این مسیر یاور نظام سلامت بوده‌اند.

شهریاری با بیان اینکه رسانه ملی نیز نقش بنیادینی در فرهنگ‌سازی و ارتقای فعالیت‌های خیرخواهانه ایفا کرده است، گفت: تولید آثار ترویجی اثرگذار، تدارک و پخش برنامه‌هایی همچون «دوربین سلامت» و پوشش زنده کمک‌های مؤمنانه به مجمع خیرین سلامت در سراسر کشور از قاب «مثبت سلامت» جریان‌ساز بوده و شمار کثیری از شهروندان را به این عرصه وارد کرده است.

دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور افزود: به پاس خدمات ارزشمند دکتر جبلی در چند سال گذشته و اهتمام ایشان به شکوفایی فرهنگ خیرخواهی در حوزه سلامت، وظیفه خود دانستیم تا به نمایندگی از جامعه نیکوکاری به دیدار ایشان آمده و از این مدیریت پیشرو قدردانی کنیم، چراکه تمام اقدامات انجام‌شده به دستور او در این حوزه، در نوع خود برجسته و شاخص است.