به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صنعت پرورش شترمرغ در استان قزوین، با توجه به ویژگی‌هایی نظیر کم‌آب‌بر بودن و سرعت بالای رشد این پرنده، پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصادی دارد. طبق آمارهای موجود، این صنعت سالانه در استان قزوین منجر به تولید ۱۵۰ تن گوشت، ۲۴ تن چرم و ۱۰ تن پر شترمرغ می‌شود.

با این حال، نبود کشتارگاه تخصصی در استان، به عنوان یک «حلقه مفقوده» در زنجیره تولید، چالش اصلی تولیدکنندگان محسوب می‌شود. در حال حاضر، تولیدکنندگان برای مراحل کشتار ناچار به انتقال محصولات خود به استان البرز هستند که این امر منجر به افزایش چشمگیر هزینه‌های عملیاتی و کاهش سودآوری می‌شود.

در همین راستا، برنامه‌ریزی‌ها برای راه‌اندازی کشتارگاه در مرکز پرورش شترمرغ عبدی‌زاده در جریان است. پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این زیرساخت، هزینه‌های کشتار تا ۳۰ درصد کاهش یافته و زنجیره تولید از جوجه‌کشی تا محصولات نهایی، در داخل استان تکمیل شود.