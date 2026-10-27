کارشناس اقتصادی، در تحلیل عملکرد بانک مرکزی، کنش‌های این نهاد را به دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد.

وی با تأیید موفقیت نسبی بانک مرکزی در مدیریت بحران‌های مقطعی و واکنش‌های سریع به نوسانات بازار، نسبت به ضعف در سیاست‌های بلندمدت هشدار داد.

شادکار افزود: عدم آمادگی نهادی و از دست رفتن فرصت‌های مهم برای اصلاحات ساختاری، از جمله اصلاحات نظام بانکی، از چالش‌های اصلی است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل عدم بهره‌برداری از ظرفیت‌ها در زمان آرامش و تمرکز بر مدیریت بحران در لحظات حساس، بانک مرکزی در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و ساختاری با دشواری‌هایی روبروست که نیازمند تدبیر بیشتر حاکمیت و تنظیم انتظارات از این نهاد است.

کارشناس اقتصادی، در تحلیل نقش دشمن در ایجاد انتظارات تورمی، از ابزارهایی نظیر جنگ اطلاعاتی، پیام‌رسان‌های اجتماعی و ایجاد تنش در فضای داخلی برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران نام برد و گفت: دشمن با ارسال سیگنال‌های هدفمند و بهره‌برداری از ضعف‌های موجود، سعی در تشدید ناپایداری‌ها در بازارهای ارز و بانکداری دارد.



شادکار همچنین بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف حاکمیتی تأکید کرد و گفت که بانک مرکزی نباید تنها در حوزه خود عمل کند؛ بلکه باید با هماهنگی سایر بخش‌ها، از اثرگذاری مخرب بازیگران داخلی و خارجی بر انتظارات اقتصادی پیشگیری کند تا بتوان از تأثیرات منفی این کنشگری‌ها بر نرخ ارز و نرخ بهره کاسته شد.

وی افزود: دشمن با محدود کردن منابع ارزی و در اختیار گرفتن فرآیندهای پرداخت بین‌المللی، تلاش می‌کند تا از طریق ایجاد نوسان در نرخ ارز، انتظارات تورمی را در جامعه تحریک کند.

وی با انتقاد از عدم هماهنگی در برخی سطوح، هشدار داد که عدم هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی می‌تواند ناخواسته به نفع دشمن عمل کرده و کانال‌های اثرگذاری آن‌ها را تقویت کند و برای خنثی‌سازی این تهدیدات، ضروری است که حاکمیت و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، اقدامات هم‌سو و هماهنگی را برای کنترل اثرگذاری‌های مخرب در بازار ارز به اجرا درآورند.

کارشناس اقتصادی، با مقایسه جنگ اقتصادی با جنگ نظامی، تصریح کرد که نبود یک مرکز تصمیم‌گیری متمرکز می‌تواند منجر به ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف شود.

شادکار با اشاره به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد که اگرچه کشور در بزنگاه‌های مختلف توانسته با تکیه بر توانمندی‌های خود مقاومت کند، اما اکنون زمان آن رسیده است که برای بهره‌وری بیشتر، این ظرفیت‌ها از طریق یک ساختار نظام‌مند و فرماندهی واحد مدیریت شوند.

او به‌طور خاص به حوزه مدیریت بازار ارز و کانال‌های اثرگذاری ارزی اشاره کرد و گفت که برای مقابله با اقدامات دشمن، علاوه بر کنش‌های مقطعی، نیاز به اجرای ابتکارات بلندمدت مانند نوسازی روش‌های پرداخت بین‌المللی داریم.

وی در ادامه هشدار داد که مسیرهای بلندمدت نیازمند تخصیص منابع است، اما در حال حاضر بانک مرکزی و نهادهای بالادستی با چالش مواجه هستند و نبود هماهنگی کارآمد مانع از آن می‌شود که این نهاد بتواند منابع لازم را برای طرح های راهبردی و بلندمدت اختصاص دهد.

شادکار، در پاسخ به پرسش درباره میزان اثربخشی اقدامات بانک مرکزی در عرضه ارز، اظهار داشت که با توجه به اهداف دشمن برای ایجاد اختلال، اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت و تأثیرگذاری بر بازار غیررسمی کاملاً موجه و ضروری است.

وی افزود: اگرچه بررسی دقیق میزان اثربخشی این اقدامات، مستلزم ارزیابی کیفیت و نحوه دسترسی مشتریان به ارز است، اما نمی‌توان منکر اهمیتِ اقدامات جدی بانک مرکزی در مقابله با برنامه‌های دشمن بود.

شادکار با اشاره به نقش مهم مدیریت اسکناس در بازار ارز، تأکید کرد که بانک مرکزی باید با بهینه‌سازی فرآیندها به فرمول‌های کارآمد دست یابد و همچنین بر لزوم استفاده از سایر مسیرهای موجود برای اثرگذاری بر بازار غیررسمی در کوتاه‌مدت تأکید کرد.

کارشناس اقتصادی، در تحلیل راهکارهای مدیریت بازار ارز، بر ضرورت حرکت در دو مسیر کوتاه‌مدت و بلندمدت تأکید کرد وگفت: یکی از مطالبات اصلی از بانک مرکزی و حاکمیت، ساماندهی بازار غیررسمی از طریق جذب بازیگران مشروع به بازار رسمی است؛ به طوری که بتوان از ظرفیت‌های آن‌ها در ساختار قانونی استفاده کرد.

وی همچنین به اهمیت موضوع «حکمرانی پول ملی» اشاره کرد و گفت: اگر بانک مرکزی و حاکمیت بتوانند مدیریت پول ملی را در زیرساخت‌های بانکی تقویت کنند، علاوه بر گسترش بازار رسمی، می‌توانند با اعمال محدودیت‌های هدفمند بر معاملات آسیب‌زا در بازار غیررسمی، اثرگذاری بیشتری بر نرخ ارز داشته باشند.