دبیرکل مجمع کشور‌های صادرکننده گاز با تأکید بر ضرورت تقویت امنیت و پایداری نظام جهانی انرژی گفت: گاز طبیعی می‌تواند با تأمین انرژی مقرون‌به‌صرفه، حمایت از توسعه اقتصادی و کاهش آلایندگی‌ها، نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلیپ مشل‌بیلا، دبیرکل مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف)، در هشتمین نشست سران این مجمع در مسکو، امنیت و تاب‌آوری انرژی را از اولویت‌های مهم کشورها، به‌ویژه کشور‌های در حال توسعه، دانست و بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش تقاضای جهانی گاز طبیعی افزود: پاسخ‌گویی به نیاز‌های آینده انرژی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید، ذخیره‌سازی، انتقال، پایانه‌های گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) و شبکه‌های توزیع نیاز دارد.

دبیرکل جی‌ئی‌سی‌اف با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت گاز گفت: توسعه منابع گازی و تأمین به‌موقع ظرفیت تولید، مستلزم تدوین قوانین مناسب و تقسیم منصفانه ریسک میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.

مشل‌بیلا همچنین با اشاره به شرایط متفاوت کشور‌های عضو مجمع افزود: مسیر توسعه انرژی هر کشور باید با توجه به منابع، شرایط و منافع ملی آن تعیین شود و نباید الگوی واحدی به همه کشور‌ها تحمیل شود.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری با نهاد‌های بین‌المللی و مشارکت دولت‌ها، بخش خصوصی و دیگر ذی‌نفعان در سیاست‌گذاری انرژی گفت: همکاری‌های آینده باید فراگیرتر شود و زمینه جذب سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های توسعه را فراهم کند.

دبیرکل جی‌ئی‌سی‌اف، دسترسی عادلانه به فناوری، رفع موانع غیرمنصفانه تجاری و رعایت اصل عدم تبعیض در سیاست‌های انرژی و اقلیمی را از الزامات همکاری‌های بین‌المللی دانست و افزود: هدف کشور‌های عضو تقابل نیست، بلکه همکاری برای تقویت امنیت انرژی، توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و بهره‌برداری کارآمد از منابع هیدروکربوری است.

مشل‌بیلا در پایان گفت: مجمع کشور‌های صادرکننده گاز به‌دنبال تبدیل گفت‌و‌گو‌ها و مواضع مشترک به همکاری‌های عملی است تا گاز طبیعی بتواند در تأمین انرژی قابل‌دسترس و مقرون‌به‌صرفه، حمایت از توسعه و تحقق اهداف اقلیمی نقشی مؤثر ایفا کند.

مجمع کشور‌های صادرکننده گاز ۱۲ عضو اصلی دارد و کشور‌های عضو در مجموع حدود ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، ۳۸ درصد تولید تجاری گاز و ۴۲ درصد صادرات گاز جهان را در اختیار دارند. سهم این کشور‌ها از صادرات گاز طبیعی مایع‌شده نیز حدود ۴۷ درصد برآورد می‌شود.