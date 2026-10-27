رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در مسیر برگزاری مراسم جان‌فدایان ۲ در خرم‌آباد خبر داد و از شهروندان خواست برای تسهیل تردد، همکاری لازم را با پلیس داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ محمد تدین‌پور با اشاره به برگزاری مراسم جان‌فدایان ۲ در مرکز استان گفت: محدودیت‌های ترافیکی در مسیر پل اقتدار به سمت جنوب، در طول خیابان انقلاب تا مصلای نماز جمعه اعمال می‌شود.

وی افزود: نخستین گیت محدودیت ترافیکی در محدوده دوربرگردان پس از پل انقلاب ایجاد می‌شود و این محدودیت‌ها تا میدان ۲۲ بهمن و سپس در طول خیابان انقلاب تا مصلای نماز جمعه ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان با اشاره به مسیر‌های جایگزین افزود: شهروندان می‌توانند برای تردد از بلوار ۶۰ متری شهید شفیع‌پور و مسیر‌های ساحلی شمالی و جنوبی استفاده کنند.

سرهنگ تدین‌پور همچنین از ممنوعیت توقف خودرو‌ها در محدوده خیابان انقلاب از ساعت ۲۴ امشب خبر داد و تأکید کرد: مالکان خودرو‌های پارک‌شده در این محدوده باید پیش از آغاز ممنوعیت، وسایل نقلیه خود را جابه‌جا کنند؛ در غیر این صورت، خودرو‌های متخلف با استفاده از خودروبر به محل دیگری منتقل خواهند شد.