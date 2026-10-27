به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مجید محبی مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به هشدار سطح نارنجی جوی برای نواحی مرکزی وجنوب سیستان وبلوچستان گفت: باید تمهیدات پیشگیرانه برای مواجهه با آثار احتمالی پدیده ال‌نینو اتخاذ شود.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای مواجهه با بارش‌های شدید و وقوع سیلاب افزود: شناسایی نقاط حادثه‌خیز، بررسی مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پاکسازی و رفع موانع موجود در مسیر جریان آب و بررسی وضعیت آبرو‌ها و پل‌ها باید پیش از آغاز بارش‌های شدید در دستور کار قرار گیرد.