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مدیرکل مدیریت بحران سیستان وبلوچستان بر آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی استان برای مقابله با النینو تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مجید محبی مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به هشدار سطح نارنجی جوی برای نواحی مرکزی وجنوب سیستان وبلوچستان گفت: باید تمهیدات پیشگیرانه برای مواجهه با آثار احتمالی پدیده النینو اتخاذ شود.
وی با تاکید بر ضرورت شناسایی نقاط آسیبپذیر و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای مواجهه با بارشهای شدید و وقوع سیلاب افزود: شناسایی نقاط حادثهخیز، بررسی مسیر رودخانهها و مسیلها، پاکسازی و رفع موانع موجود در مسیر جریان آب و بررسی وضعیت آبروها و پلها باید پیش از آغاز بارشهای شدید در دستور کار قرار گیرد.