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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان، از دستگیری دو نفر از سه متهم به شکار غیرمجاز در محدوده پناهگاه حیاتوحش درهانجیر با همکاری مأموران یگان تکاوری ساغند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید جلال موسوی اظهار کرد: در پی تلاشهای مستمر محیط بانان و با همکاری مأموران یگان تکاوری ساغند و عوامل نیروی انتظامی، سه نفر از مظنونان به شکار غیرمجاز در محدوده ارتفاعات ساغند بخش خرانق شناسایی شدند که دو نفر از آنان دستگیر شدهاند و یک نفر دیگر همچنان تحت تعقیب است.
وی افزود: افراد دستگیرشده هنگام پایین آمدن از کوه شناسایی و بازداشت شدند. در جریان این عملیات، لاشه یک رأس کل وحشی، یک قبضه سلاح گلولهزنی قاچاق، یک دستگاه دوربین و یک قبضه چاقو کشف و ضبط شد. همچنین خودروی مرتبط با متخلفان توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان ادامه داد: افراد دستگیرشده پس از بازجوییهای لازم و تکمیل پرونده، برای رسیدگی قضایی به دادگاه معرفی شدند و اقدامات برای دستگیری فرد تحت تعقیب نیز در دستور کار قرار دارد.
موسوی با اشاره به اهمیت زیستگاهی ارتفاعات ساغند بیان کرد: کوه ساغند، واقع در ارتفاعات مشرف به روستا، یکی از زیستگاههای بکر و ارزشمند کل و بز وحشی منطقه است و حفاظت از این سرمایه طبیعی، نیازمند تداوم گشتوکنترل و همکاری همه دستگاههای مسئول و مردم طبیعتدوست منطقه است.
وی در پایان با قدردانی از همکاری نیروهای انتظامی و یگان تکاوری ساغند در برخورد با تخلفات شکار و صید غیرمجاز، گفت: از عوامل نیروی انتظامی شهرستان اردکان که همواره در مسیر حفظ محیط زیست و صیانت از حیاتوحش ما را یاری میکنند، صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. همکاری نیروهای انتظامی و محیطبانان نقش مهمی در مقابله با شکار غیرمجاز و حفاظت از گونههای ارزشمند حیاتوحش دارد.