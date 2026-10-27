به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید جلال موسوی اظهار کرد: در پی تلاش‌های مستمر محیط بانان و با همکاری مأموران یگان تکاوری ساغند و عوامل نیروی انتظامی، سه نفر از مظنونان به شکار غیرمجاز در محدوده ارتفاعات ساغند بخش خرانق شناسایی شدند که دو نفر از آنان دستگیر شده‌اند و یک نفر دیگر همچنان تحت تعقیب است.

وی افزود: افراد دستگیرشده هنگام پایین آمدن از کوه شناسایی و بازداشت شدند. در جریان این عملیات، لاشه یک رأس کل وحشی، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی قاچاق، یک دستگاه دوربین و یک قبضه چاقو کشف و ضبط شد. همچنین خودروی مرتبط با متخلفان توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان ادامه داد: افراد دستگیرشده پس از بازجویی‌های لازم و تکمیل پرونده، برای رسیدگی قضایی به دادگاه معرفی شدند و اقدامات برای دستگیری فرد تحت تعقیب نیز در دستور کار قرار دارد.

موسوی با اشاره به اهمیت زیستگاهی ارتفاعات ساغند بیان کرد: کوه ساغند، واقع در ارتفاعات مشرف به روستا، یکی از زیستگاه‌های بکر و ارزشمند کل و بز وحشی منطقه است و حفاظت از این سرمایه طبیعی، نیازمند تداوم گشت‌وکنترل و همکاری همه دستگاه‌های مسئول و مردم طبیعت‌دوست منطقه است.

وی در پایان با قدردانی از همکاری نیرو‌های انتظامی و یگان تکاوری ساغند در برخورد با تخلفات شکار و صید غیرمجاز، گفت: از عوامل نیروی انتظامی شهرستان اردکان که همواره در مسیر حفظ محیط زیست و صیانت از حیات‌وحش ما را یاری می‌کنند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم. همکاری نیرو‌های انتظامی و محیط‌بانان نقش مهمی در مقابله با شکار غیرمجاز و حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش دارد.