دستگاه‌ها و نهاد‌های رسانه‌ای و همچنین انسان رسانه‌ها برای برگزاری با شکوه مراسم یوم الله ۱۳ آبان، در نشست کمیته تحلیل ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور، هم‌افزا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ شصت‌وهفتمین کمیته تحلیل ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور به ریاست حمیدرضا زندی جانشین دبیر شورای عالی در ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور و با موضوع بزرگداشت هفته استکبارستیزی و برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان در فضای مجازی برگزار و در این جلسه، ضمن رونمایی از شعار «میثاق با شهیدان؛ نبرد با استکبار»، بر تدوین چارچوب رسانه‌ای منسجم با محوریت، تولید محتوای مستند و متناسب با مخاطبان، بهره‌گیری از ظرفیت دانش‌آموزان و دانشجویان و هماهنگی بیشتر رسانه‌های رسمی و مجازی تأکید شد.

در این نشست، ضرورت بازخوانی مستند تحولات اخیر و سابقه سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، تبیین ابعاد مختلف تقابل با ایران و پیوندزدن روایت‌های تاریخی با مسائل روز در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته و بر تولیدات رسانه‌ای مستمر و روایت‌های قابل فهم برای نسل جوان تاکید شد.

در ادامه نیز بر حمایت از ظرفیت انسان‌رسانه‌ها و گروه‌های دانشجویی و دانشگاهی، بررسی موانع فعالیت رسانه‌ای در سکو‌های داخلی و تقویت هماهنگی میان رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و سکو‌های مجازی تاکید و ضرورت بهره‌گیری از قالب‌های متنوع تولید محتوا، از جمله پادکست، انیمیشن و محصولات آموزشی، و استفاده از ظرفیت شبکه‌های فعال دانش‌آموزی و دانشگاهی برای تبیین مسائل روز مورد تاکید اعضا قرار گرفت.

مواجهه مسئولانه با شایعات و اخبار فاقد پشتوانه درباره وقوع قریب‌الوقوع جنگ و پرهیز از بازنشر مطالب هراس‌افکن نیز از موضوعات مورد تأکید در این نشست بود. بر این اساس، اطلاع‌رسانی دقیق و مستند، تبیین واقعیت‌های موجود و همچنین موضوع تقویت آرامش عمومی در کنار پاسخ‌گویی به روایت‌های نادرست نیز در این جلسه، بررسی شد.

گفتنی است؛ در این نشست حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام کرمی معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت الاسلام سید جعفری مدیر مرکز فضای مجازی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، سردار مسلمی رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی، جعفرپور قائم‌مقام معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، زارع معاون تبلیغی و فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد و نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیته تحلیل ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور شامل نمایندگان رسانه ملی، خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا، تسنیم و مهر و جمعی از انسان‌رسانه‌ها حضور داشتند.