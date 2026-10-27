رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش از اجرای طرح صدقه من با هدف سرعت بخشی به جمع آوری کمک‌های نقدی ساکنان و گردشگران کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ایوا صمیمی افزود: ساکنان و گردشگران کیش می‌توانند با استفاده از سامانه صدقه من و انتخاب استان هرمزگان و اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش، در پرداخت سریع صدقه و کمک به نیازمندان مشارکت کنند.

او افزود: متقاضیان برای مشارکت در این طرح، می‌توانند عدد ۸ را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳ ارسال کنند یا با دریافت برنامه صدقه من از فروشگاه‌های نرم‌افزاری داخلی، در این طرح ثبت‌نام کنند.

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: پس از نصب برنامه، کاربران باید با مراجعه به بخش صفحه شخصی خود، استان هرمزگان و اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش را انتخاب کنند تا مشارکت‌های آنان در بخش کیش ثبت شود.

ایوا صمیمی افزود: طرح صدقه من با هدف تسهیل پرداخت صدقات و کمک‌های مردمی به نیازمندان اجرا می‌شود.