اختصاص بیش از ۶ میلیارد تومان برای حمایت از فعالیت‌های قرآنی گیلان اختصاص بیش از ۶ میلیارد تومان برای حمایت از فعالیت‌های قرآنی گیلان اختصاص بیش از ۶ میلیارد تومان برای حمایت از فعالیت‌های قرآنی گیلان اختصاص بیش از ۶ میلیارد تومان برای حمایت از فعالیت‌های قرآنی گیلان اختصاص بیش از ۶ میلیارد تومان برای حمایت از فعالیت‌های قرآنی گیلان اختصاص بیش از ۶ میلیارد تومان برای حمایت از فعالیت‌های قرآنی گیلان اختصاص بیش از ۶ میلیارد تومان برای حمایت از فعالیت‌های قرآنی گیلان اختصاص بیش از ۶ میلیارد تومان برای حمایت از فعالیت‌های قرآنی گیلان اختصاص بیش از ۶ میلیارد تومان برای حمایت از فعالیت‌های قرآنی گیلان اختصاص بیش از ۶ میلیارد تومان برای حمایت از فعالیت‌های قرآنی گیلان اختصاص بیش از ۶ میلیارد تومان برای حمایت از فعالیت‌های قرآنی گیلان اختصاص بیش از ۶ میلیارد تومان برای حمایت از فعالیت‌های قرآنی گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ استاندار گیلان در دیدار با معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و مذهبی استان، گفت: پیشینه فرهنگی و مذهبی این استان و نقش شخصیت‌های اثرگذار آن در تحولات تاریخی و دینی ایران، پشتوانه‌ای مهم برای توسعه فعالیت‌های قرآنی و تقویت هویت فرهنگی جامعه به شمار می‌رود.

هادی حق شناس با اشاره به اهمیت توجه به مناسک دینی، اقامه نماز، دعا و نیایش در زندگی روزمره افزود: تقویت فرهنگ دینی و بهره‌گیری از ظرفیت محافل قرآنی می‌تواند در تحکیم پیوند‌های اجتماعی، انتقال ارزش‌های فرهنگی و گسترش معارف اهل‌بیت (ع) نقش مؤثری ایفا کند.

پیشینه دینی گیلان؛ ظرفیتی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه عالمان و شخصیت‌های دینی مرتبط با تاریخ گیلان و منطقه، از شیخ زاهد گیلانی، شیخ عبدالقادر گیلانی و شیخ صفی‌الدین اردبیلی یاد کرد و گفت: بررسی تاریخ دینی و فرهنگی این منطقه، بیانگر پیوند‌های دیرینه علمی و مذهبی و نقش شخصیت‌های اثرگذار در گسترش معارف اسلامی است.

حق‌شناس با تأکید بر نقش باور‌های دینی در حفظ هویت فرهنگی مردم گیلان تصریح کرد: این استان در طول تاریخ و در مواجهه با تحولات مختلف، توانسته است بخش مهمی از هویت دینی و فرهنگی خود را حفظ کند و امروز نیز باید از این پیشینه ارزشمند برای توسعه فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی بهره گرفت.

وی همچنین با اشاره به اهمیت توجه به مناسک دینی، اقامه نماز، دعا و نیایش در زندگی روزمره افزود: تقویت فرهنگ دینی و بهره‌گیری از ظرفیت محافل قرآنی می‌تواند در تحکیم پیوند‌های اجتماعی، انتقال ارزش‌های فرهنگی و گسترش معارف اهل‌بیت (ع) نقش مؤثری ایفا کند.

۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای حمایت از برنامه‌های قرآنی گیلان

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه مشترک برای توسعه فعالیت‌های قرآنی استان گفت: در چارچوب این تفاهم‌نامه، امسال ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای حمایت از فعالیت‌های قرآنی گیلان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه بر اساس مأموریت‌های ابلاغی در چارچوب برنامه هفتم توسعه کشور تدوین شده است، افزود: در این توافق، برنامه‌ها و مسئولیت‌های مشخصی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی و ترویج فرهنگ عترت پیش‌بینی شده و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات و نتایج اجرای برنامه‌ها نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

تقویت تشکل‌های قرآنی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فعالیت تشکل‌ها و محافل قرآنی در شهرستان‌های مختلف گیلان گفت: حضور فعال اتحادیه تشکل‌های قرآنی، همراهی چهره‌های برجسته این حوزه و تعامل مجموعه‌های فرهنگی استان، بستر مناسبی برای اجرای برنامه‌های مشترک و حمایت هدفمند از فعالیت‌های قرآنی فراهم کرده است.

ارباب سلیمانی با تأکید بر ضرورت مشارکت مدیریت استان در اجرای تفاهم‌نامه افزود: انتظار می‌رود با همراهی استانداری گیلان و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، زمینه اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در سطح استان فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به تجربه اجرای تفاهم‌نامه‌های مشابه در سایر استان‌ها، مشارکت استانداری‌ها را عاملی مؤثر در پیشبرد برنامه‌های مشترک دانست و بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی و استانی تأکید کرد.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ قرآن و عترت و توجه به موضوع مهدویت، ابراز امیدواری کرد که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فعالان قرآنی، زمینه گسترش برنامه‌های فرهنگی و بهره‌مندی بیشتر مردم گیلان از فعالیت‌های قرآنی و دینی فراهم شود.

رونمایی از پوستر رویداد فرهنگی، هنری و رسانه‌ای «قرآن و عترت طوبی»

در پایان این دیدار، با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از پوستر رویداد فرهنگی، هنری و رسانه‌ای «قرآن و عترت طوبی» رونمایی شد.

این رویداد با محوریت موضوعاتی همچون معارف قرآن و عترت، نماز، مهدویت و انتظار، در بخش‌های مختلف فرهنگی، هنری و رسانه‌ای پیش‌بینی شده و زمینه مشارکت فعالان این حوزه‌ها را فراهم می‌کند.