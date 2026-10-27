تفاهم‌نامه همکاری میان عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران، و وزیر انرژی جمهوری بلاروس، با هدف ترویج همکاری میان طرفین در بخش انرژی برای منافع متقابل دو کشور به امضا رسید.

­به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تفاهم‌نامه همکاری میان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران و وزیر انرژی جمهوری بلاروس با هدف ترویج همکاری میان طرفین در بخش انرژی برای منافع متقابل امضا شد.

بر اساس این گزارش، محور‌های اصلی این تفاهم‌نامه شامل ترویج همکاری در توسعه پایدار انرژی از جمله در بخش انرژی تجدیدپذیر، ترویج همکاری در پیمانکاری و خدمات زیرساخت‌های انرژی، و فراهم کردن امکان تبادل تجربه، آموزش و پشتیبانی فنی است.

همچنین همکاری در زمینه‌های ساخت و مدیریت زیرساخت‌های انرژی، سامانه‌های توزیع و انتقال برق، مشارکت مشترک در سمینارها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌ها با هدف جذب سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، همکاری فنی و تبادل اطلاعات درباره مسائل مهندسی و مشاوره‌ای، و تبادل دیدار مقام‌های عالی‌رتبه و کارشناسان فنی مسئول توسعه و اجرای سیاست انرژی، از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است.