معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از توزیع حدود ۱۱۰ هزار تن آسفالت در معابر این شهر از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: برای افزایش این میزان به ۲۰۰ هزار تن تا پایان سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای عباس حلوایی‌زاده معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی مرتبط با بهسازی معابر شهری از توزیع حدود ۱۱۰ هزار تن آسفالت در معابر خبر داد و گفت: کیفیت آسفالت و میزان خرابی معابر از دغدغه‌های مستمر مدیریت شهری است و بر اساس ارزیابی‌ها و بررسی‌های آزمایشگاهی انجام‌شده، وضعیت آسفالت قم در مقایسه با بسیاری از شهر‌های کشور در جایگاه مناسبی قرار دارد.

وی با اشاره به چالش‌های مالی پروژه‌ها افزود: هزینه تهیه و تأمین قیر و مصالح مورد نیاز در این مدت با افزایش چشمگیری مواجه شده است؛ با وجود این موانع و فشار‌های اعتباری، روند بهسازی و نگهداری معابر با تلاش شهرداری متوقف نشده و استمرار یافته است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم گفت: شناسایی نقاط نیازمند ترمیم و اجرای عملیات آسفالت در معابر اصلی و سایر مسیر‌های شهری، با همکاری واحد‌های اجرایی و مناطق مختلف شهرداری با جدیت دنبال می‌شود.

حلوایی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر عملیات آسفالت و رسیدگی به وضعیت معابر، علاوه بر بهبود کیفیت تردد شهروندان، نقش مؤثری در ارتقای سطح ایمنی و افزایش رضایت‌مندی عمومی خواهد داشت.