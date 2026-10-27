آیلین جوانبخت‌قهفرخی، برنده جایزه ویژه یونیسف در مسابقه بین‌المللی نقاشی ژاپن، با حضور در برنامه زنده تلویزیونی سیمای خوزستان، اثر برگزیده خود را به شهدای کودک مدرسه «شجره طیبه» میناب تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری،صدا وسیما، آیلین جوانبخت‌قهفرخی، عضو ۱۰ ساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاجاری استان خوزستان و برنده جایزه ویژه یونیسف در مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست «جی‌کیوای» ژاپن، با حضور در برنامه زنده تلویزیونی «یه روز تازه» از شبکه خوزستان، به روایت اثر برگزیده خود پرداخت.

این هنرمند نوجوان اثر نقاشی برگزیده خود را به شهدای کودک مدرسه «شجره طیبه» میناب تقدیم کرد تا ادای احترامی از زبان هنر به یاد کودکانی باشد که آرزوهایشان ناتمام ماند.

مجری برنامه نیز ضمن تجلیل از این اقدام انسان‌دوستانه و پرمعنا، این نوجوان خوزستانی را نماینده‌ای شایسته برای دانش‌آموزان کشور و ادامه‌دهنده راه پرمهر شهدا توصیف کرد و یادآور شد که به‌طور قطع روح شهدای گران‌قدر از بروز چنین احساسات پاک و ارزشمندی شاد است.

جوانبخت در جریان این گفت‌وگوی تلویزیونی، مفاهیم عمیق نقاشی‌اش را بیان کرد و از مخاطبان دعوت کرد تا به صدای زمین گوش فرا دهند.

او با اشاره به اهمیت حفاظت از حیات‌وحش و طبیعت، بر این نکته تأکید کرد که نباید حیوانات را شکار کرد و همچنین نباید زباله‌ها را در طبیعت رها ساخت تا حیوانات نیز در کنار انسان‌ها احساس امنیت و آرامش کنند.