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متخلفان شکار در شهرستان سمیرم شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم؛ ماموران حفاظت محیط زیست یک گروه چهار نفره شکار غیرقانونی را در این شهرستان شناسایی و دو تن از شکارچیان را دستگیر و دو تن دیگر متواری شدند.
در جریان این عملیات تجهیزات شکار شامل ۲۱ عدد فشنگ ساچمهزنی و لاشه دو قطعه کبک وحشی شکار شده از صحنه جرم کشف و ضبط شد.
پرونده این متخلفان برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شد.
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم ضمن تاکید بر تداوم گشت، کنترل و پایش منطقه، اعلام کرد که پیگیری برای شناسایی و بازداشت متواریان با اسلحه شکاری، با جدیت ادامه دارد.