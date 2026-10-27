به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم؛ ماموران حفاظت محیط زیست یک گروه چهار نفره شکار غیرقانونی را در این شهرستان شناسایی و دو تن از شکارچیان را دستگیر و دو تن دیگر متواری شدند.

در جریان این عملیات تجهیزات شکار شامل ۲۱ عدد فشنگ ساچمه‌زنی و لاشه دو قطعه کبک وحشی شکار شده از صحنه جرم کشف و ضبط شد.

پرونده این متخلفان برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شد.

یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم ضمن تاکید بر تداوم گشت، کنترل و پایش منطقه، اعلام کرد که پیگیری برای شناسایی و بازداشت متواریان با اسلحه شکاری، با جدیت ادامه دارد.