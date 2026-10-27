به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، طرح ملی «ایران دیجیتال» با هدف آشنایی دانش‌آموزان با مهارت‌های نوین فناوری، از جمله برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی، دو سال است که در کشور اجرا می‌شود و اکنون دانش‌آموزان دوره متوسطه اول استان یزد نیز در این طرح مشارکت دارند.

بر اساس آمار موجود، تاکنون ۲۳ هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز دوره متوسطه اول در استان یزد برای شرکت در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد حدود ۵۰ درصد از دانش‌آموزان جامعه هدف استان یزد زیر پوشش این برنامه قرار گرفته‌اند.

ایران دیجیتال، طرحی مشترک از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش است که با تکیه بر آموزش‌های تعاملی، زمینه یادگیری مهارت‌های برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

در این طرح، دانش‌آموزان می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه ایران دیجیتال، از آموزش‌های رایگان بهره‌مند شوند و گام‌به‌گام با دنیای برنامه‌نویسی و فناوری‌های نوین آشنا شوند.

پرورش تفکر خلاق، تقویت مهارت حل مسئله و آماده‌سازی نسل نوجوان برای حضور مؤثر در دنیای فناوری، از مهم‌ترین اهداف این طرح به شمار می‌رود؛ اهدافی که تحقق آنها می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی و پرورش استعداد‌های دیجیتال در میان دانش‌آموزان باشد.

شهرستان اردکان نیز یکی از مناطق اجرای این طرح در استان یزد است. برای بررسی روند اجرا، میزان استقبال دانش‌آموزان و ارزیابی آثار آموزشی آن، گزارشی از وضعیت اجرای ایران دیجیتال در مدارس این شهرستان تهیه شده است.

راه ورود دانش‌آموزان به این طرح، ثبت‌نام در سامانه ایران دیجیتال و بهره‌مندی از آموزش‌های رایگان آن است؛ فرصتی برای آنکه دانش‌آموزان امروز، سازندگان دنیای دیجیتال فردا باشند.