مسئول سازمان بسیج اساتید کشور گفت: ایران یک الگوی استقلال و توسعه درون‌زا را به دنیا معرفی کرده و علت جنگ اخیر همین بوده است؛ در حقیقت دشمن با علم و فناوری و جریان نخبگی کشور مشکل دارد.

ایران الگوی استقلال و توسعه درون‌زا را به دنیا معرفی کرده است

ایران الگوی استقلال و توسعه درون‌زا را به دنیا معرفی کرده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میرسامان پیشوایی مسئول سازمان بسیج اساتید کشور، استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ایران و از دانشمندان یک درصد برتر جهان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نخبگان و ابعاد مختلف آن اظهار داشت: جنگ اخیر با اهدافی مشخص رخ داد و درس‌ها و عبرت‌های بسیاری برای کشور به همراه داشت.

وی افزود: این پرسش مطرح است که آیا آمریکا به دلیل موضوع انرژی هسته‌ای یا توان موشکی با ایران وارد جنگ شده است؟ به اعتقاد ما، مسئله فراتر از این موضوعات است؛ چراکه ایران در برخی حوزه‌های علمی به مرحله خلق و تولید رسیده و به الگویی الهام‌بخش برای کشور‌های دیگر تبدیل شده است.

پیشوایی تأکید کرد: ایران الگویی از استقلال و توسعه درون‌زا را به دنیا معرفی کرده و دشمن با علم، فناوری و جریان نخبگی کشور مشکل دارد.

مسئول سازمان بسیج اساتید کشور با اشاره به ضرورت هم‌افزایی نخبگان برای حل مسائل کشور گفت: برخی از نخبگان معتقدند مشکلاتی در کشور وجود ندارد و نیازی به اقدام برای رفع کاستی‌ها نیست؛ گروهی دیگر نیز با بن‌بست‌نمایی، شرایط را به‌گونه‌ای ترسیم می‌کنند که امکان پیشرفت و حل مشکلات نادیده گرفته می‌شود.

وی افزود: جریان سوم نخبگی که بسیج اساتید نیز در آن قرار دارد، بر ائتلاف برای ساختن کشور تأکید می‌کند؛ به این معنا که باید مشکلات را شناسایی و تبیین کنیم و برای رفع آنها گام برداریم.

پیشوایی افزود: تلاش می‌کنیم جریان علمی کشور را توانمند کنیم و در مسیر توسعه پیش برویم. لازمه این کار، شناخت کاستی‌ها و تلاش برای رفع آنهاست.

وی با اشاره به اهمیت علوم پایه و علوم انسانی و نقش نخبگان در توسعه کشور اظهار داشت: در جنگ اخیر ۳۰۰ شهید نخبه، از جمله شهید فکری، شمقدری و طاهری، تقدیم کشور شدند که در مسیر توسعه ایران گام برمی‌داشتند.

هوش مصنوعی و علوم انسانی؛ پیشران‌های توسعه

مسئول سازمان بسیج اساتید کشور با تأکید بر اهمیت فناوری‌های نوین گفت: هوش مصنوعی و زیست‌فناوری از حوزه‌های مهم پیشرفت و توسعه کشور هستند و دستیابی به پیشرفت پایدار، مستلزم تقویت نظام علم و فناوری و ارتقای جایگاه دانشگاه به‌عنوان نهادی تمدن‌ساز است.

وی با بیان اینکه علوم باید در خدمت انسان و تعالی جامعه باشند، افزود: بسیاری از نوآوری‌های علمی از علوم انسانی سرچشمه می‌گیرند و در حوزه‌هایی مانند اقتصاد خرد و کلان نیز می‌توان نقش این علوم را مشاهده کرد.

پیشوایی ادامه داد: انسان‌ها در بسیاری از موارد بر اساس انگاره‌های فکری خود تصمیم می‌گیرند؛ ازاین‌رو، علوم انسانی در مقایسه با سایر علوم نقش پیشران دارد. در این حوزه نیز باید به قواعد و ساختار‌های نهادی توجه ویژه‌ای شود.

وی با اشاره به فعالیت کارگروه تخصصی تحول علوم انسانی در بسیج اساتید اظهار داشت: این کارگروه چندین سال است که با هدف تحول در علوم انسانی و توانمندسازی استادان این حوزه فعالیت می‌کند.

پیشوایی همچنین با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی و علوم وابسته به آن گفت: برای توانمندسازی استادان در حوزه‌های مختلف و هدایت منابع و استعداد‌ها برنامه‌هایی داریم که بخشی از آنها اجرا شده و اقدامات دیگری نیز در دستور کار قرار دارد.

ضرورت تقویت علوم پایه و ارتقای مرجعیت علمی

مسئول سازمان بسیج اساتید کشور با اشاره به وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان اظهار داشت: با توجه به کاهش میانگین نمرات در مدارس و دانشگاه‌ها، باید برای تقویت پایه‌های علمی و آموزشی برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر، رشته‌های مهندسی و علوم تجربی از جذابیت‌هایی برخوردارند که ممکن است در سایر حوزه‌ها کمتر دیده شود. ازاین‌رو، باید در زمینه تقویت پایه‌های مهندسی و ریاضیات بازنگری صورت گیرد.

پیشوایی تأکید کرد: وزارت علوم و وزارت آموزش‌وپرورش باید در این زمینه اقدام کنند. همچنین، رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌تواند برای این دو وزارتخانه و بسیج اساتید در تدوین برنامه‌ای جامع، اصلاحی و نظارتی راهگشا باشد.

وی با اشاره به ایجاد نهاد‌هایی همچون بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی ریاست‌جمهوری در سال‌های گذشته گفت: رتبه علمی ایران از ۷۰ به ۱۶ ارتقا یافت و شتاب قابل‌توجهی در پیشرفت علمی کشور شکل گرفت و این به برکت توصیه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی بود؛ بااین‌حال، این شتاب در چند سال اخیر کاهش یافته است و باید برای تقویت مرجعیت علمی کشور تدابیر لازم اتخاذ شود.

مسئول سازمان بسیج اساتید کشور با تأکید بر ضرورت تبدیل علم به فناوری و فناوری به محصول اظهار داشت: علم باید به فناوری و صنعت تبدیل شود تا دستاورد‌های آن در خدمت حل مشکلات کشور قرار گیرد. تدابیر اتخاذشده در سال‌های گذشته نیز بر ضرورت توسعه علمی و جلوگیری از توقف در این مسیر تأکید داشته است.

هدایت تحقیقات دانشگاهی به سمت حل مشکلات کشور

پیشوایی با اشاره به کارکرد‌های نظام علمی کشور گفت: تولید و انتشار نوآوری و فناوری، بسیج منابع علمی و فناورانه، مشروعیت‌بخشی علمی و هدایت تحقیقات از جمله کارکرد‌های مهم این نظام هستند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم علم در تولید ناخالص داخلی افزود: برای توسعه علمی کشور باید پشتیبانی‌های قانونی لازم فراهم شود و قوانین متناسب با نیاز‌های این حوزه تدوین و اجرا شوند. همچنین، باید اعتبارات مالی در مسیر توسعه علم و فناوری به کار گرفته شوند تا زمینه پیشرفت مجموعه‌های بزرگ صنعتی فراهم شود.

مسئول سازمان بسیج اساتید کشور با اشاره به ناترازی انرژی در کشور اظهار داشت: اگر تحقیقات دانشگاهی به سمت حل مشکلاتی مانند ناترازی انرژی هدایت شود، می‌توان بخشی از چالش‌های کشور را برطرف کرد. بنابراین، جهت‌دهی هدفمند به تحقیقات دانشگاهی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بسیج اساتید به دنبال تقویت مطالبه‌گری برای تحقق حکمرانی علمی است، افزود: در زمینه اتصال دانشگاه به صنعت اقدامات مثبتی انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست و باید ارتباط میان این دو بخش بیش از پیش تقویت شود.

پیشوایی ادامه داد: بسیج اساتید در تلاش است بستر‌های لازم را برای نقش‌آفرینی استادان و دانشگاه‌ها در صنعت فراهم کند. در همین راستا، طرحی با عنوان «نصیران تولید» با هدف اتصال علم به صنعت در دستور کار قرار گرفته که در دو دانشگاه به‌صورت آزمایشی در حال اجراست.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده است در قالب یک برنامه پنج‌ساله، استادان و هسته‌های دانشجویی از مراکز صنعتی بازدید کنند تا با شناسایی نیاز‌ها و مسائل این بخش، راهکار‌های لازم برای تقویت صنعت ارائه شود.

جذب استعداد‌های برتر و تقویت جریان نخبگی

مسئول سازمان بسیج اساتید کشور با تأکید بر ضرورت هدایت استعداد‌های برتر به سمت علوم پایه گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا استعداد‌های برتر به این حوزه‌ها اقبال بیشتری نشان دهند و منابع لازم برای رشد علمی در رشته‌های مختلف بسیج شود.

وی افزود: هدایت و جذب استعداد‌های برتر از الزامات توسعه علمی کشور است و باید شرایطی فراهم شود تا این افراد بتوانند نقش مؤثری در پیشرفت علمی و حل مشکلات کشور ایفا کنند.

پیشوایی با اشاره به اهمیت نخبگان بصیر در رشد و پیشرفت جامعه اظهار داشت: نخبه، فردی برخوردار از استعداد خدادادی است که از توانایی‌های خود برای رفع مشکلات کشور استفاده می‌کند.

وی تأکید کرد: حکمرانان حوزه علم و فناوری باید فضایی فراهم کنند تا نخبگان توانایی‌های خود را بروز دهند و استعداد‌های آنان هدر نرود. نخبه بصیر نیز کسی است که در مسیر حل مشکلات کشور نقش‌آفرینی و تلاش می‌کند.

مسئول سازمان بسیج اساتید کشور با اشاره به فعالیت شبکه‌ای دوهزارنفره از استادان برای تبیین دستاورد‌های کشور گفت: استادان دانشگاه باید توانایی‌ها و استعداد‌های خود را در مسیر پیشرفت ایران به کار گیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیج اساتید برنامه‌هایی برای معرفی هرچه بیشتر دستاورد‌های کشور به عموم جامعه دارد. در این چارچوب، ابتدا استادان آموزش می‌بینند و سپس در قالب جهاد تبیین، دستاورد‌های کشور را برای مردم تشریح می‌کنند.