نهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی آیفارم با حضور ۱۲۰ شرکت و تمرکز بر فناوری‌های نوین، هوشمندسازی آبیاری و افزایش بهره‌وری تولید، تا هشتم آبان در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برپاست.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ،در این نمایشگاه، شرکت‌های فعال در حوزه‌های گلخانه‌سازی، باغبانی، نهاده‌های کشاورزی و سامانه‌های آبیاری، تازه‌ترین محصولات و فناوری‌های خود را معرفی می‌کنند.

همچنین ۱۸ دوره آموزشی با هدف انتقال دانش و کمک به رفع چالش‌های بخش کشاورزی برگزار می‌شود.

سرپرست شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور نیز از فعالیت بیش از ۲۵۰ شهرک کشاورزی با وسعت بیش از ۲۹ هزار هکتار خبر داد.

عبدالرضا بازدار توسعه زیرساخت‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین را از الزامات افزایش بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی دانست.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هم اعلام کرد تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند.

مسئولان حاضر در این نمایشگاه بر ضرورت توسعه فناوری‌های کارآمد، مدیریت بهینه آب و خاک و تقویت ارتباط میان شرکت‌های فناور، دستگاه‌های اجرایی و کشاورزان تأکید کردند.