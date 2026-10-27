به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ محمد صالحی از شناسایی و توقف خودرویی با سرعت ۱۵۴ کیلومتر بر ساعت توسط سامانه‌های هوشمند پایش تصویری خبر داد و گفت: برخورد قانونی با رانندگان متخلف و پرخطر با هدف پیشگیری از حوادث ناگوار جاده‌ای با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نقش سامانه‌های هوشمند در کنترل تخلفات رانندگی افزود: این سامانه‌ها در محور‌های مواصلاتی، خودرو‌های دارای سرعت بحرانی را شناسایی و رصد کرده و زمینه توقف آنها را در نخستین نقطه امن فراهم می‌کنند تا اقدامات قانونی لازم در قبال رانندگان متخلف انجام شود.

رئیس پلیس راه گیلان با تأکید بر اینکه سرعت غیرمجاز، فرصت واکنش راننده را در مواجهه با خطرات کاهش داده و احتمال وقوع تصادفات شدید را افزایش می‌دهد، گفت: رانندگان باید با رعایت سرعت مجاز و توجه به شرایط مسیر، از رفتار‌های پرخطر که جان خود و دیگر کاربران جاده را تهدید می‌کند، پرهیز کنند.

سرهنگ محمد صالحی خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های هوشمند در کنار نظارت میدانی مأموران، با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث رانندگی انجام می‌شود و با رانندگان حادثه‌ساز برابر قانون برخورد خواهد شد.